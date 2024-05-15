Тренер рассказал, как легко приступить к пробежкам

Пробежки на свежем воздухе укрепляет сердце, сосуды и лёгкие. Они эффективно сжигают калории и поднимают настроение. Как легко начать бегать, «Клопс» рассказал тренер по функциональной подготовке, мастер спорта международного класса Евгений Иноземцев.

Главное — правильно подобрать обувь. При покупке кроссовок важно учитывать покрытие, по которому будет бегать человек. Это может быть тротуарная плитка, галька, песок, трава или резиновая дорожка.

«Если амортизация спортивной обуви будет неправильной, то пробежки выльются в проблемы со стопами, с коленными и тазобедренными суставами», — подчеркнул Иноземцев.

И определиться с выбором кроссовок, и научиться грамотно ставить стопу во время бега поможет тренер. Поэтому сначала рекомендуется хоть раз обратиться к профессионалу, чтобы зафиксировать результат.

«Нельзя бегать на носках! Стопу необходимо опускать на землю полностью. Движение должно идти с пятки с перекатом на носок», — уточнил мастер спорта.

Новичкам лучше начинать с быстрой ходьбы, и только потом приступать к самому бегу. Это необходимо, чтобы организм привык к нагрузкам. Достаточно осиливать один-три километра. Средняя скорость не должна превышать 6 км/ч.

«Не заставляйте и не насилуйте себя лишними расстояниями. Бегайте до тех пор, пока вам это приносит радость», — добавил тренер.

Каждый день совершать пробежки не обязательно. Организму нужно время на восстановление. Идеально — три раза в неделю, не важно, будет это утром или вечером.

Мастер спорта рассказал, как в короткие сроки накачать мышцы пресса дома.