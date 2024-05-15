Врач рассказала, почему надо есть разные виды лука

Татьяна Залётова — врач-диетолог, заведующая дневным стационаром клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, рассказала о полезных свойствах лука.

Она объяснила, что полезные свойства лука связаны с соединениями серы, которые стимулируют синтез белков иммунной системы. Именно сера придаёт луку яркий острый и терпкий вкус, а также вызывает слёзы при его чистке и нарезке. Больше всего серы содержится в обычном репчатом луке. В красном и фиолетовом луке серы меньше, но зато больше антоцианов — соединений, которые считаются антиоксидантами и обеспечивают яркий цвет.

Кроме того, лук содержит 50% суточной нормы кобальта на 100 граммов. Кобальт необходим для выработки белков, в том числе белков иммунной системы. Вместе с серой кобальт поддерживает синтез белков кожи и гиалуроновых структур, которые сохраняют эластичность, упругость и молодость кожи.

Если в репчатом луке больше минеральных веществ, то в зелёном луке больше витаминов, особенно бета-каротина и витамина Е, которые также являются мощными антиоксидантами. Зелёный лук содержит большое количество редкого витамина К, который необходим для поддержания здоровья костей и сердца, добавила она в разговоре с «АиФ».

Лук-порей объединяет полезные свойства репчатого и зелёного лука. Он содержит большое количество витаминов, включая бета-каротины, А, С и К, а также минеральных веществ. Лук-порей является рекордсменом по количеству кремния, который помогает организму усваивать другие необходимые минеральные вещества, в том числе кальций и фосфор. Поэтому лук-порей рекомендуется добавлять не только в салаты, но и к белковым продуктам, например, сырам, чтобы максимально сбалансировать блюдо, отметила эксперт.

При мариновании лука его полезные свойства не теряются. Однако эксперт предупреждает, что в этом случае необходимо контролировать количество соли и не употреблять такой лук регулярно, чтобы не спровоцировать повышение артериального давления, подчеркнула диетолог.

Залётова рекомендует употреблять разные виды лука, чтобы получать фитонутриенты разных групп. Фитонутриенты являются одними из самых полезных соединений в пищевых продуктах с точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему. Учитывая также высокое содержание пищевых волокон при низкой калорийности, лук может помочь в профилактике заболеваний сердца и сосудов при регулярном добавлении в блюда, подытожила Залётова.

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