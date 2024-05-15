Диетолог указала на пять правил питания за рулем

По словам врача-диетолога, терапевта Антонины Саволюк в интервью для «Газеты.Ru», водителям следует планировать несколько приемов пищи в течение дня — например, три или четыре. В противном случае, они постоянно будут испытывать желание перекусить, что может негативно сказаться на их здоровье.

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Второе важное правило: если во время поездки на пути встречается проверенное место, где можно перекусить, лучше выбирать горячие блюда, а не сухие закуски. В противном случае готовую еду лучше взять с собой.

В качестве перекуса подойдут овощи, такие как огурцы, морковь, помидоры черри и сельдерей, которые легко переносятся в пути. Также для путешествия можно приготовить сухофрукты, натуральные орехи, томатный сок без добавленного сахара, хлебцы и чай в термосе.

Не стоит брать с собой фрукты, которые трудно транспортировать (виноград, бананы, клубника и т. д.). Если они повредятся, в них могут попасть пыль и грязь, что увеличит риск пищевого отравления или инфекционных заболеваний. То же самое касается бутербродов с маслом, сыром и колбасой, которые быстро портятся, предостерегла специалист.

Ранее врач назвал эффективные способы лечения варикоза, а также эксперты рассказали, существует ли на самом деле «метеозависимость».