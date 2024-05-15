Ученые назвали главную особенность долгожителей

Активный образ жизни, правильное сбалансированное питание, внимание к здоровью — все это, безусловно, важные факторы долголетия. Но самым удивительным секретом полноценной долгой жизни эксперты называют счастье.

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«Некоторые из наиболее убедительных исследований в области счастья и долголетия были проведены в рамках исследования Гарвардского гранта, одного из самых длительных исследований, в котором группа мужчин участвовала более восьмидесяти лет. Исследователи обнаружили, что хорошие отношения тесно связаны с физическим здоровьем и благополучием», — рассказала эксперт в области позитивной психологии Стефани Харрисон изданию Parade.

Если прочные связи оказывают положительное влияние, то одиночество, напротив, обладает разрушительным эффектом. Так что если романтических отношений не было в списке ваших приоритетов, возможно, стоит взглянуть на них как на инвестицию в счастливое будущее в почтенном возрасте.

«Некоторые исследования показали, что одиночество так же опасно для здоровья, как выкуривание пятнадцати сигарет в день. Это связано с повышенным риском развития слабоумия, сердечных заболеваний, инсульта и преждевременной смерти», — объяснила эксперт.

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