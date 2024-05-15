Втянуть нельзя расслабить: где ставить запятую, если речь о животе

Эксперт XFIT Алена Грибанова рассказывает, чем чревато постоянное втягивание живота с физиологической и психологической точки зрения, и чем заменить эту привычку, чтобы прийти к желаемому внешнему виду.

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Часто люди втягивают живот по эстетическим соображениям. Считается, что такой внешний вид является более привлекательным, а фигура выглядит стройнее. Кто-то считает, что это может улучшить осанку, так как требует активации мышц кора: спина выпрямляется и уменьшается нагрузка на поясницу.

Только постоянно втягивая живот, нельзя сделать его плоским, а вот получить негативные последствия — легко. Принципиально их можно разделить на физиологические и психологические эффекты.

С точки зрения физиологии главная проблема заключается в том, что при постоянном подтягивании живота создается избыточное напряжение в передней части брюшной стенки. В частности, укорачивается прямая мышца живота. Напряжение ограничивает ребра, которые должны двигаться во время дыхания. Если последнее не происходит, человек переходит на так называемое вспомогательное дыхание и избыточно напрягает мышцы вдоха — грудино-ключично-сосцевидную и лестничные. Это приводит к напряжению и дискомфорту в шее, болям в верхней части спины. При втягивании живота весь вектор направляется вниз в тазовое дно, что чревато проблемами о здоровьем.

Негативно такая повседневная практика влияет и на занятия спортом, поскольку правильное дыхание и насыщение организма кислородом имеет решающее значение во время тренировок. К тому же длительное мышечное напряжение из-за чрезмерного втягивания живота может привести к дискомфорту и усталости.

С психологической точки зрения постоянное втягивание живота способно изменить представление человека о нормальном виде тела и повлиять на самооценку. Люди могут начать стесняться своей внешности, испытывать дискомфорт и тревогу, не принимать тело и в целом чувствовать себя неуверенно. Это неизбежно ведет к стрессу, снижению качества жизни, отрицательно влияет на отношения, карьеру и так далее.