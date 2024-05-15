Диетолог посоветовала, как на правильном питании можно экономить

По мнению врача-диетолога из клиники академика Ройтберга Марьяны Джутовой, распространенное мнение о том, что правильное питание сложно и дорого, является мифом. Она предлагает подход, основанный на концепции «Гарвардской тарелки», который помогает организовать рацион таким образом, чтобы он содержал все необходимые питательные вещества, пишет РИАМО.

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Согласно этому принципу, рацион следует делить на три части: половина тарелки должна состоять из овощей и фруктов, оставшаяся часть — из белковой пищи и сложных углеводов. Джутова подчеркивает, что создать такую «гарвардскую тарелку» из доступных продуктов совсем несложно, особенно если запланировать рацион заранее.

Она рекомендует включать в рацион около 400 граммов овощей, фруктов и зелени в день. Овощи лучше приготавливать разными способами, чтобы разнообразить питание. Также важно употреблять достаточное количество белка, который необходим для поддержания мышечной массы и обмена веществ. Оптимально распределить его на три приема пищи.

Сложные углеводы, такие как крупы, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы, должны составлять четвертую часть рациона. Они обеспечивают длительное чувство насыщения и поставляют энергию на длительное время.

Важно также учитывать содержание жиров в питании. Они необходимы для правильной работы организма, однако следует избегать трансжиров и предпочитать полезные жиры, такие как растительные или жиры из рыбы.

Таким образом, следуя принципам «Гарвардской тарелки», можно сформировать здоровый и сбалансированный рацион из доступных и недорогих продуктов.

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