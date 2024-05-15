Диетолог посоветовала, как на правильном питании можно экономить
По мнению врача-диетолога из клиники академика Ройтберга Марьяны Джутовой, распространенное мнение о том, что правильное питание сложно и дорого, является мифом. Она предлагает подход, основанный на концепции «Гарвардской тарелки», который помогает организовать рацион таким образом, чтобы он содержал все необходимые питательные вещества, пишет РИАМО.
Согласно этому принципу, рацион следует делить на три части: половина тарелки должна состоять из овощей и фруктов, оставшаяся часть — из белковой пищи и сложных углеводов. Джутова подчеркивает, что создать такую «гарвардскую тарелку» из доступных продуктов совсем несложно, особенно если запланировать рацион заранее.
Она рекомендует включать в рацион около 400 граммов овощей, фруктов и зелени в день. Овощи лучше приготавливать разными способами, чтобы разнообразить питание. Также важно употреблять достаточное количество белка, который необходим для поддержания мышечной массы и обмена веществ. Оптимально распределить его на три приема пищи.
Сложные углеводы, такие как крупы, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы, должны составлять четвертую часть рациона. Они обеспечивают длительное чувство насыщения и поставляют энергию на длительное время.
Важно также учитывать содержание жиров в питании. Они необходимы для правильной работы организма, однако следует избегать трансжиров и предпочитать полезные жиры, такие как растительные или жиры из рыбы.
Таким образом, следуя принципам «Гарвардской тарелки», можно сформировать здоровый и сбалансированный рацион из доступных и недорогих продуктов.
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