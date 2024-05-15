Диетолог раскрыла пользу индивидуального питания

Индивидуальное питание может восстановить нормальный метаболизм, рассказала Пятому каналу врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. По ее словам, при таком питании учитываются особенности каждого человека, его заболевания и вкусовые предпочтения.

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Врач отметила, что план такого питания рассчитывают исходя из веса, роста, профессии, образа жизни, нервной нагрузки, физической активности и обмена веществ у человека. После этого по специальным схемах вычисляют вес, к которому хочет прийти человек и то, сколько времени ему для этого понадобится.

Обязательно учитывают заболевания пациента при подборе плана индивидуального питания, подчеркнула диетолог. Во внимание берутся аллергии и непереносимости человека.

Если человек будет просто придерживаться, ну так скажем, общих рекомендаций по определенной калорийности, это конечно все хорошо, но имеется масса индивидуальных особенностей, — объяснила нутрициолог.

Кроме того, правильно подобранный рацион должен восстановить метаболизм и помочь в похудении, добавила Соломатина.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов. Она отметила, что правильное использование чая в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес.