Почему на диете обязательно нужны читмил и рефид

Читмил и рефид необходимы, чтобы помочь человеку справиться с психологической напряженностью во время диеты и запустить процессы жиросжигания с новой силой. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», чем читмил отличается от рефида.

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Что такое читмил

Читмил — это послабление во время диеты, когда человек позволяет себе съесть что угодно. Любые жесткие ограничения в питании являются психологически сложными, а читмилы как раз помогают преодолеть моральные тяготы.

— Человек по своей сути не любит запреты. Моральное состояние на диете может быть отвратительным. Поэтому необходимо периодически устраивать себе послабления в режиме — читмилы. Это позволит психологически разгрузиться и легче выдержать диету, — сказала она.

Со временем организм привыкнет к ограничениям и будет очень неохотно терять лишние килограммы, наступит плато. А читмил поможет сделать перезагрузку и запустить процесс похудения с новой силой, отметила диетолог.

— Иногда необходимо нарушить режим, чтобы немного встряхнуть организм. Но читмил можно устраивать только один раз в неделю и есть любую еду, которую вы захотите, в один прием пищи, — рассказала Соломатина.

Что такое рефид

Рефид — это аналог читмила, но это загрузка именно сложными углеводами, а не всем, что захочет съесть человек. Это могут быть цельнозерновые крупы, хлеб, паста.

— Многие спортсмены и худеющие люди максимально ограничивают углеводы, чтобы поддерживать себя в форме. Со временем человек тратит все углеводные запасы в организме из печени и мышц в виде гликогена, и ему нужно загрузиться энергией в виде углеводов, чтобы началось активное жиросжигание. Углеводное окно поможет устранить дефицит углеводов в организме, — рассказала собеседница «ВМ».

После рефида человеку может показаться, что он сильно поправился, однако так происходит, потому что углеводы задерживают жидкость в организме. Через пару дней эти отеки сойдут, но такой «пинок» поможет худеть интенсивнее, уверена специалист.

— Рефиды нужно устраивать раз в три недели и на протяжении двух или трех дней есть много медленных углеводов. Но важно вовремя остановиться и войти в прежний режим, чтобы не было переедания, — предупредила Соломатина.

Диетолог подчеркнула, что если человек морально не справляется с диетой, у него повышается уровень гормона стресса — кортизола, который не позволит потерять лишние килограммы. Организм начинает запасать всю еду и перерабатывать ее в жир. А читмилы и рефиды помогут убрать эту проблему.

Консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения Лиана Валеева перечислила последствия отказа от сахара. По ее словам, уже через месяц человек сможет заметить положительные трансформации кожных покровов и зубной эмали. Специалист отметила, что без сахара в рационе человек станет более позитивным и не будет иметь проблем с пищеварением. Также прибавится энергии, потому что организм начнет использовать жиры в качестве источника энергии.