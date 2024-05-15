Раскрыт срок полного восстановления организма после отказа от водки

Организму алкоголика требуется минимум год трезвой жизни для полного восстановления, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Медик добавил, что главной проблемой бросивших пить являются «срывы».

За год трезвой жизни в норму придут все внутренние органы. Человек понимает, что жизнь без алкоголя прекрасна. Но главной проблемой останутся срывы. У пациента должна быть железная воля, чтобы разомкнуть порочный круг «выпил — откапался в больнице». Лучше изменить круг общения и обходить «точки распития»: кафе, закусочные, лавочки в парке и так далее, — отметил Умнов.

По его словам, если гражданина вновь потянуло на спиртное, необходимо отвлечь себя прогулкой или физическими упражнениями. Хирург подчеркнул, что за соблюдением «сухого закона» должны следить родственники и друзья экс-алкоголика.

Необходимо следить за соблюдением сухого закона. Родные и друзья должны держать экс-алкоголика в ежовых рукавицах. Если потянуло но спиртное, лучше принять душ, побегать, погулять на улице, подняться несколько раз по лестнице, выполнить физические упражнения, — подытожил Умнов.

Психиатр-нарколог Александр Поликарпов ранее рассказал, что частое употребление пива может быть опасно для желудка, сердца и почек. Он назвал предпочтение крепких сортов этого напитка признаком пивного алкоголизма. Врач объяснил, что пиво вымывает полезные микроэлементы из организма, повышая риск гастрита. Со стороны почек из-за пива может развиться фиброз и почечная недостаточность.