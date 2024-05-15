Назван доступный продукт, способный предотвратить онкологию

Регулярное употребление шпината снижает риск развития онкологических заболеваний, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. Эксперт отметила, что данный продукт богат клетчаткой, витаминами A, C и K, а также железом, калием и фолиевой кислотой.

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Шпинат богат клетчаткой, витаминами К, А и С, а также минералами — железом, калием и фолиевой кислотой. Его употребление способствует укреплению костей, поддержанию зрения и здоровью кожи, а также регуляции давления. Он содержит антиоксиданты, снижающие риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — подчеркнула Лялина.

По ее словам, высокое содержание железа в шпинате помогает предотвратить анемию на фоне травм, потери крови или донорства. Биолог напомнила, что для женщин овощная культура полезна во время беременности из-за фолиевой кислоты, которая снижает риск дефектов плода.

Для женщин полезна фолиевая кислота, особенно во время беременности, она помогает предотвратить развитие ряда дефектов плода. Железо в шпинате важно для женщин в периоды тех самых дней и при беременности, чтобы предотвратить или лечить анемию, — подытожила Лялина.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что дефицит железа в организме может привести к ухудшению памяти и кислородному голоданию. По ее словам, это обусловлено тем, что железо отвечает за перенос кислорода и передачу нервных импульсов в организме. Пациентам, страдающим от железодефицита, рекомендовано сдать анализ на гемоглобин и трансферрин.