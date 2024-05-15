Принимать витамин D следует только после анализа крови, рассказала NEWS.ru заведующая отделением восстановительного лечения Видновской КБ Светлана Малиновская. Медик объяснила, что организм не всегда нуждается в дополнительных дозах, особенно летом из-за обилия солнечных дней.

Летом, когда солнечного света достаточно, лучше дать организму отдохнуть от приема искусственных витаминов. Избыток витамина D очень опасен. У взрослых он проявляется тошнотой, рвотой, зудом кожи, головной болью, болезненными ощущениями в глазах, диареей, повышенным мочеиспусканием, а также отложением кальция в мягких тканях, печени, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах, и даже алопецией, — добавила Малиновская.

Физиотерапевт отметила, что избыток витамина D провоцирует усиление усвоения кальция, что приводит к гиперкальциемии. Она подчеркнула, что данное расстройство вызывает расстройство пищеварения, головокружение, слабость и спутанность сознания.

Неоправданные дозы витамина D повышают усвоение кальция с развитием гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. На фоне этого нарушения возникают расстройства пищеварения, головокружения, повышенная слабость и спутанность сознания. Прием любых препаратов, в том числе витаминов, важно производить под контролем врача, — подытожила Малиновская.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева напомнила, что пациентам с волчанкой стоит осторожно относиться к солнцу. Люди с таким заболеванием сильнее подвержены поражениям внутренних органов от УФ-лучей. Им стоит лучше защищать свое тело от солнца.