Эксперт раскрыл пользу экзотических фруктов

Киви, авокадо, ананас и другие экзотические фрукты содержат множество витаминов, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов. Их пользу врач раскрыл россиянам в комментарии «Ленте.ру».

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Доктор объяснил, что киви улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, фрукт содержит большое количество витамина С, что делает его отличным антиоксидантом.

Авокадо же, по словам Белоусова, содержит витамины А, Е, В, К, фолиевую кислоту и калий. Употреблять фрукт следует для профилактики расстройств нервной системы, а также для улучшения работы мозга и снижения усталости. Однако следует помнить, что авокадо — жирный и калорийный продукт и есть его нужно в меру, предупредил специалист

Помело богато витаминами С, А, К, РР и группы В, кальцием, калием, натрием, фосфором, железом, является источником клетчатки. Помело — отличный антиоксидант. К тому же этот фрукт помогает в профилактике атеросклероза и сахарного диабета, - Евгений Белоусов гастроэнтеролог

Гастроэнтеролог добавил, что ананас содержит марганец, калий, витамины А, В, С, Е и расщепляющие жирные кислоты. Этот экзотический фрукт также помогает организму противостоять ОРВИ.

Грейпфрут должен присутствовать в меню тех, кто стремится снизить риск развития остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнул специалист. Этот продукт обладает полезными свойствами благодаря содержанию витамина С, йода, натрия, цинка, калия, бета-каротина, фосфора, витаминов А и В.

В то же время Белоусов уточнил, что экзотические фрукты часто могут вызывать аллергические реакции, поэтому здоровым людям их следует потреблять в небольших количествах. С осторожностью нужно вводить их в рацион детей, а при заболеваниях ЖКТ желательно не употреблять вовсе.

Ранее Белоусов рассказал о главных для мужского здоровья продуктах. В их число он включил помидоры.