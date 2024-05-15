Болезни желудка и другие причины, почему могут не усваиваться витамины

Дополнительная подпитка организма витаминами нужна каждому из нас время от времени. И все же далеко не всегда витамины правильно усваиваются. Мы поговорили с терапевтом Ольгой Антипенко, которая рассказала, в чем возможные причины проблем с усвоением полезных веществ.

Нарушение работы ЖКТ

Некоторые заболевания желудка и кишечника могут стать источником авитаминоза и других проблем с усвоением минералов.

«Всевозможные раздражения и язвы нередко приводят к потере полезных веществ. Одним из первых уходит железо, но и витамины начинают всасываться хуже, если есть повреждения в полостях», — поясняет наш эксперт.

Проблемы с пищеварительными ферментами

Очень часто люди сталкиваются с перебоями в усвоении витаминов группы В. Терапевт считает, что причина часто в особенностях желудка: «Чтобы витамин В12 был принят организмом, необходим фермент гастромукопротеин. Он вырабатывается в желудке и при нарушении работы конкретно желудка можно получить серьезный дефицит данного витамина».

Лекарственные препараты

Еще одна причина, почему витамины группы В так часто плохо усваиваются, — сочетания приема витаминов с лекарственными препаратами.