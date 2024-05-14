Кардиологи рассказали, как питание влияет на здоровье сердца

Специалисты волгоградского кардиоцентра объяснили, как меняется организм с изменением подхода к питанию.

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Так, сбалансированное питание, богатое овощами, фруктами, нежирными белками, цельными зернами и здоровыми жирами, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина, позволяет избежать набора веса и поддерживать его на протяжении всей жизни.

Кроме того, опубликованные в European Journal of Clinical Nutrition научные исследования доказали, что богатый антиоксидантами рацион улучшает функцию эндотелия сосудов, которые стабилизируют кровоток и снижают давление.

Специалисты волгоградского кардиоцентра призывают волгоградцев разнообразить рацион полезными продуктами, чтобы обеспечить себе здоровое будущее.