Человеческие зубы покрыты прочной эмалью, которая считается самой твердой тканью в нашем организме. Но иногда и она может трескаться и терять прочность. Стоматолог-хирург, ортопед Вячеслав Минко объяснил, что приводит к повреждению эмали.

«Чаще всего трещины возникают по причине механических травм – ушибов и других повреждений челюсти. Привычка покусывать карандаш или шариковую ручку, привычка грызть ногти, открывать бутылки зубами также может испортить эмаль и спровоцировать появление трещин», – рассказал стоматолог.

Минко добавил, что эксперименты со средствами для ухода за зубами, например отбеливание, также негативно влияет на состояние эмали.

Повреждения могут быть вызваны и пищевыми привычками. Так, при перепаде температур эмаль подвергается большим нагрузкам и может треснуть. Это происходит, в частности, при сочетании горячего чая или кофе с мороженым. Очень жесткая пище, твердые продукты также вредят здоровью зубов. Стоматолог также призвал быть осторожными с карамелью и леденцами: долгое рассасывание приводит к развитию кариеса, а если конфетки грызть, то их острые края повреждают эмаль.

«Раскол эмали может быть глубоким или поверхностным, но в любом случае отнестись к этому надо серьёзно. Трещинки могут казаться тонкими и неопасными, но они провоцируют проблемы не только эстетического характера», – цитирует Минко портал Life.ru.

Появившиеся трещинки могут собирать в себе остатки пищи, что приводит к разрушению эмали, а значит и всего зуба. Стоматолог советует при первом появлении «сеточки» или царапинок на зубах сразу же обращаться к врачу.

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