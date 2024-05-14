Черешня: польза и вред для организма

Продукт снижает риск таких заболеваний, как артрит, диабет, рак и гипертония.

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Довольно часто черешню называют ягодой из-за их небольшого размера. Однако это косточковый плод и, по сути, — фрукт. Между тем ягода должна иметь много семян, а не одно.

Польза черешни для здоровья

Проведено множество исследований, показывающих преимущества продукта для здоровья.

Эта ягода (будем называть её привычным словом) является мощным источником антиоксидантов. В её составе присутствуют полифенолы, мелатонин (да, это тоже антиоксидант), каротиноиды, витамины Е и С, которые защищают организм от свободных радикалов, повреждающих клетки, и, как следствие, от ряда заболеваний.

Черешня уменьшает последствия хронического воспаления. Согласно исследованиям, употребление ягоды снижает концентрацию в плазме восьми биомаркеров, связанных с воспалительными заболеваниями. Более того, полифенолы в плодах могут минимизировать или предотвратить воспаление и окислительный стресс, которые могут быть факторами риска таких заболеваний, как артрит, диабет, рак и гипертония.

Существуют научные работы, свидетельствующие о том, что употребление черешни способствует облегчению приступов подагры — за счёт противовоспалительных свойств. Было доказано, что ежедневное употребление ягоды снижает количество мочевой кислоты в крови до нормального уровня, что приводит к улучшению самочувствия.

Черешня является идеальным источником углеводов для людей с диабетом II типа, показывают исследования. У неё низкий гликемический индекс, а это означает, что она не вызывает значительного скачка уровня сахара в крови или реакции инсулина при употреблении. В дополнение к этому полифенолы в черешне помогают снизить гипергликемию (накопление слишком большого количества глюкозы, или сахара, в крови), окислительный стресс и даже маркеры воспаления, указывающие на диабет II типа.

Мало того, что черешня полезна для физического здоровья, она также способствует улучшению психического состояния человека. Согласно ряду научных статей, ягода, в частности, снижает уровень кортизола и, следовательно, тревожность. Также она способствует общему улучшению настроения.

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Учёные обнаружили, что существует связь между потреблением черешни и снижением развития онкологии. Исследования показали, что сладкий плод снижает вероятность рака поджелудочной железы, молочной железы, печени, толстой кишки, кожи и лёгких. За это отвечают содержащиеся в ягоде периллиловый спирт и фенольные соединения.

Кроме того, клетчатка в черешне помогает дольше оставаться сытыми, а естественная низкая гликемическая нагрузка предотвращает любые значительные скачки или падение уровня сахара в крови. Эта комбинация идеальна для поддержания веса, считают эксперты.

Гликемическая нагрузка (ГН) — это показатель, характеризующий повышение уровня глюкозы в крови после употребления пищи.

Мнение диетолога

«Для достижения какого-то эффекта необходимо либо употребить экстракт из этого продукта, либо съесть несколько килограммов продукта. То же касается и черешни», - Анна Коробкина, врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог филиала клиники «Хадасса».

Эксперт перечислила свойства, эффект от которых достижим реально при употреблении ягоды.

В 100 г черешни достаточно мало калорий, всего 70. Её основное преимущество — большое количество пектина. Он нужен для здоровой работы желудочно-кишечного тракта — это природный энтеросорбент, а также пребиотик, необходимый для микроорганизмов кишечника. В ягоде также содержится комбо антиоксидантов — 20% суточной нормы.

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О роли черешни всё ещё ведутся исследования и научные споры. Считается, что продукт важен для обезвреживания свободных радикалов, подавления воспалительных белков, снижения риска повреждения клеток и ДНК, онкологических заболеваний и замедления процессов старения. При этом быстрая заморозка ягоды не уменьшает эти эффекты, а вот добавление сахара — разрушает полезные вещества.

В черешне достаточное количество калия: 250 мг на 100 г. Этот микроэлемент необходим для обеспечения сердечного ритма и регулирования водно-солевого баланса. Он выводится почками, поэтому противопоказан людям с хронической болезнью почек 4-5-й стадии.

Противопоказания

От употребления черешни стоит отказаться при:

индивидуальной непереносимости;

аллергии;

расстройствах кишечника;

синдроме раздражённого кишечника;

острой фазе заболеваний желудка и поджелудочной железы.

Сколько черешни можно есть в день?

ВОЗ и профессиональные врачебные ассоциации рекомендуют ежедневно употреблять пять порций разнообразных овощей и фруктов в день. Поэтому смело включайте сезонную черешню в свой рацион.

Рекомендуемое количество — 200 г, отмечает Анна Коробкина. Большее её количество может спровоцировать послабление стула и метеоризм.