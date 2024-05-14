Сидячая работа может привести к сколиозу и сутулости, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» остеопат Анна Иорданян. По ее словам, в группе риске находятся офисные работники, стоматологи, водители и мастера маникюра.

Нарушается осанка, развиваются сколиоз и сутулость. Кроме того, появляются заболевания органов малого таза. Человек может заработать геморрой, варикозное расширение вен, даже половую дисфункцию, — объяснила медик.

Остеопат отметила, что из-за сидячей работы нарушается отток лимфы, что приводит к отечности. Задержка жидкости в тканях может привести ухудшению работы головного мозга и плохому самочувствию.

Если у человека малоподвижный образ жизни, ему будет труднее восстанавливаться после любых нагрузок, добавила специалист. Кроме того, низкая активность может стать причиной ухудшения зрения и нарушения сна.

Иорданян порекомендовала тем, кто большую часть дня сидит, каждые два часа ходить, например, до кулера. Также можно выполнять небольшую разминку прямо на рабочем месте, заключила остеопат.

Ранее психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал, что, если для того, чтобы пойти на работу, нужно себя постоянно заставлять, это может означать неправильный выбор профессии. По его словам, если появляется раздражительность и ворчливость на работе, нужно с нее уходить.