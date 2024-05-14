Многие люди стремятся отказаться от сахара, чтобы привести тело в порядок и подтянуть фигуру. Но исключить глюкозу из рациона полностью вряд ли получится, потому что она содержится во многих продуктах питания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Почему нельзя отказаться полностью

По ее словам, сахар попадает в организм человека не только в виде фабричных сладостей, но и, в том числе, в виде углеводов, овощей или фруктов.

— Даже если исключить из рациона рафинированный сахар, печенье, конфеты, сладкую выпечку или белый хлеб, глюкоза будет поступать в организм из тех же каш, макарон, картошки, цельнозерновых круп, молока или соусов, — предупредила Соломатина.

То есть все, что мы едим, содержит сахар, подчеркнула врач. Его нет только в мясе и жирах, но человек не может питаться только этими продуктами. Чтобы сохранить здоровье, нужно сбалансировать рацион, поэтому продукты с содержанием сахара нельзя заменить полностью.

— Но его потребление можно минимизировать, и тогда человек начинает чувствовать себя лучше, потому что многие «болячки» появляются из-за переизбытка глюкозы в крови. Например, сердечно-сосудистые заболевания — в этом случае сначала сахар разрушает все эндотелии, а затем запускает процесс гликирования сосудов. Также глюкоза в избытке склеивает коллаген, от которого зависит здоровье суставов, глаз и состояние кожи. Может возникнуть и деменция, — сообщила диетолог.

Все это — последствия большого количества сахара в рационе, заверила специалист. Потому что природой не задумано питание с избытком глюкозы.

Кому стоит свести потребление сахара к минимуму

Постепенно отказываться от сахара стоит всем. Но особенно важно, по мнению диетолога, исключить его из рациона людям с такими недугами, как:

сахарный диабет;

инсулинорезистентность;

лишний вес;

атеросклероз.

А чтобы не доводить до этих неизлечимых заболеваний, нужно с детства приучать ребенка к рациону без сахара. Тогда тяга к сладостям во взрослом возрасте будет не такой сильной, заключила Соломатина.