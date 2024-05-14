Вильфанд предупредил о вреде солнца в конце мая

Солнечное излучение сейчас полезно и способствует выработке витамина D. Однако начиная с третьей декады мая ультрафиолет будет вреден в полуденные часы, рассказал на онлайн-брифинге в Национальной службе новостей научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Целесообразно ли сейчас загорать под прямыми солнечными лучами - ответ положительный, потому что сейчас ультрафиолет находится в том диапазоне, который полезен, который, как врачи говорят, способствует выработке витамина D в организме. А вот начиная с третьей декады мая, я говорю об умеренных широтах, уже начинаются некоторые проблемы", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в третьей декаде мая ультрафиолет будет вреден в полуденные часы.