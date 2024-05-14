Ходьба является одним из лучших способов оздоровления организма, так как этот метод доступен всем и не требует регулярных рекордов. Об этом рассказал главный внештатный специалист – сердечно-сосудистый хирург Минздрава России Лео Бокерия.

— Это самый здоровый вид, самый такой невероятный, выделяющийся метод оздоровления — это достоверно известно. Во-первых, это доступно. Во-вторых, если на первых порах будет какая-то одышка, можно ограничиться этим (пройденным — прим. «ВМ») пространством, — сказал специалист.

Бокерия отметил, что также хорошим вариантом выздоровления служит бег. Однако он больше всего подходит молодому поколению. Пожилым лучше отказаться от такой нагрузки. Это связано с тем, что с возрастом у человека накапливаются различные отложения в сосудах, которые могут проявиться при чрезмерной физической активности, передает «Москва 24».

Фитнес-тренер Наталья Стрелкова в свою очередь объяснила, чем полезна скандинавская ходьба для психики. По словам эксперта, регулярные занятия способствуют насыщению крови кислородом, снижают возбудимость нервной системы, а также поднимают настроение и нормализуют обмен веществ.