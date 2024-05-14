Стоматолог объяснил, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Не чистите зубы сразу после еды! Стоматологи утверждают, что лучше просто полоскать рот водой после приема пищи. И вот почему.

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Уровень рН во рту меняется во время еды

Чтобы понять, насколько полезно полоскать рот после завтрака, обеда, перекуса и ужина, сначала нужно разобраться с pH. Это аббревиатура — потенциальный водород — это уровень кислотных и основных соединений в организме: 0 — самый кислый, 7 — нейтральный, а 14 — самый щелочной. В идеале во рту должен сохраняться нейтральный уровень pH, но во время приема пищи он может стать более кислым.

«Каждый раз, когда вы едите, ваша слюна расщепляет пищу для переваривания, в результате чего образуется побочный продукт — кислота», — объясняет стоматолог Ксения Хачатурова, — «Это приводит к образованию налета, поэтому полоскание водой может помочь нейтрализовать рН».

В кислой среде с pH ниже 4,5 эмаль зубов начинает разрушаться.

Уровень рН влияет и на скорость появления кариеса

Со временем разрушение эмали может способствовать развитию кариеса.

«Кислота, которая оседает на зубах, и бактерии, которые образуются на поверхности зубов из остатков пищи, — главные виновники кариеса, поэтому ополаскивание с помощью обычной воды — самый разумный способ борьбы с ним», — объясняет Ксения.

Особенно важно полоскать рот после кислых и сладких продуктов

«Кстати, больше всего проблем доставляют продукты с высоким содержанием сахара или кислоты», — говорит стоматолог.

Такие продукты, как квашеная капуста, уксус, помидоры, цитрусовые и ананасы, обладают высокой кислотностью, поэтому обязательно прополощите рот после их употребления.

«Это приведет к очищению полости рта, что снизит воспалительную реакцию в организме», — говорит Ксения.

Обратите внимание: ни в коем случае нельзя полоскать рот газированной водой

«Газированные воды, даже без сахара, содержат кислоту и могут ослабить эмаль. Газировки можно пить во время еды в течение коротких промежутков времени, но пить их часами за рабочим столом — плохо», — предупреждает Ксения.

А газировки со вкусом цитрусовых — худшие для зубов из-за двойной дозы кислотности. И для для здоровья в целом, поскольку в них много сахара, — добавим просто справедливости ради.

Поможет ли полоскание рта специальным средством?

Если у вас уже есть привычка пользоваться ополаскивателем после обеда, знайте, что эта практика не заменяет полоскания водой.

«Основное преимущество использования ополаскивателя для полости рта заключается в борьбе с галитозом — компенсацией неприятного запаха изо рта, но более серьезная проблема заключается в том, что в большинстве случаев ополаскиватели для полости рта содержат кислоту и поэтому плохо влияют на поверхность эмали», — говорит Ксения.

Многие ополаскиватели для полости рта содержат еще и спирт — ингредиент, который снижает pH и высушивает слизистую оболочку рта. Со временем это может привести к ухудшению здоровья десен.

Безопасно ли чистить зубы после каждого приема пищи?

Короткий ответ: нет, на самом деле лучше ополаскивать зубы водой после еды.