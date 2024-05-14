Ученый объяснил, почему с возрастом нам становится тяжелее вставать

Со временем мы становимся менее гибкими. Существует даже специальный тест, позволяющий проверить у пожилых физические функции. Он состоит в оценке способности человека вставать со стула. Но почему так вообще происходит?

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Есть большое количество причин, по которым с возрастом нам становится труднее вставать. Считается, что со временем сухожилия сжимаются вокруг суставов, а хрящ между суставами разрушается. Также происходит общее ухудшение состояния связок и уменьшение жидкости внутри сустава вместе с напряжением мышц, окружающих сустав.

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С возрастом у людей уменьшается и мышечная масса. Особенно это касается таких мышц, как квадрицепсы (расположены вокруг передней части бёдер). Они нужны, чтобы помогать нам вставать со стула.

К счастью, все эти изменения можно замедлить. Считается, что в этом помогает регулярная физическая активность. Исследования показали, что люди, которые физически активны, могут достичь большего диапазона движений, чем те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, даже в пожилом возрасте.