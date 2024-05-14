Врачи рекомендовали есть больше бананов и чеснока для улучшения пищеварения

Эксперты перечислили пять продуктов, которые помогают улучшить пищеварение за счет содержащихся в них пребиотиков. Это важная часть питательных веществ, которые участвуют в пищеварительном процессе.

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На первом месте по содержанию полезных веществ находится репчатый лук. Он содержит инулин и фруктоолигосахариды. Эти вещества остаются в кишечнике и помогают поддерживать здоровое пищеварение.

Также полезным считается чеснок, который содержит фруктаны. Помимо улучшения пищеварения чеснок помогает бороться с бактериями и микробами.

Также в списке оказались топинамбур и цикорий. Если первый приводит к росту в кишечнике бифидобактерий, то второй богат инулином.

Также эксперты советуют есть больше бананов, поскольку они улучшают работу толстой кишки. При этом больше всего пребиотиков содержится в зеленых бананах.

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