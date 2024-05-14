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Специалисты выяснили 8 полезных свойств коллагена для здоровья мужчин и женщин

Данный белок важен для развития мягких тканей в костях, хрящах, коже, волосах, глазах и ЖКТ. Коллаген безопасен, но в случае передозировки приводит к высыпанию сыпи или расстройству печени.

Специалисты выяснили полезные свойства коллагена
© Runews24.ru

При это польза этого вещества во многом перевешивает незначительный вред:

  • Помогает в усвоении белков животного происхождения;
  • Способствует молодости и эластичности кожи;
  • Уменьшает боль в суставах;
  • Нормализует микрофлору кишечника;
  • Положительно влияет на состояние сосудов и сердца. 

Так, при употреблении трипептида коллагена два раза в день у пациентов через 6 месяцев улучшились данные уровня холестерина и жесткости артерий при обследовании на атеросклероз. 

На фоне снижающейся минерализации костей пептиды коллагена сохраняют их жесткость.

Ученые различаю два типа коллагена: в говядине (полезен для кожи) и в курице (полезен при артрите). 

Ранее стало известно, что названы самые полезные фрукты для здоровья сердца.

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