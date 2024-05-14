Специалисты выяснили полезные свойства коллагена

Данный белок важен для развития мягких тканей в костях, хрящах, коже, волосах, глазах и ЖКТ. Коллаген безопасен, но в случае передозировки приводит к высыпанию сыпи или расстройству печени.

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При это польза этого вещества во многом перевешивает незначительный вред:

Помогает в усвоении белков животного происхождения;

Способствует молодости и эластичности кожи;

Уменьшает боль в суставах;

Нормализует микрофлору кишечника;

Положительно влияет на состояние сосудов и сердца.

Так, при употреблении трипептида коллагена два раза в день у пациентов через 6 месяцев улучшились данные уровня холестерина и жесткости артерий при обследовании на атеросклероз.

На фоне снижающейся минерализации костей пептиды коллагена сохраняют их жесткость.

Ученые различаю два типа коллагена: в говядине (полезен для кожи) и в курице (полезен при артрите).

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