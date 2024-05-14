Специалисты выяснили полезные свойства коллагена

Специалисты выяснили 8 полезных свойств коллагена для здоровья мужчин и женщин
Данный белок важен для развития мягких тканей в костях, хрящах, коже, волосах, глазах и ЖКТ. Коллаген безопасен, но в случае передозировки приводит к высыпанию сыпи или расстройству печени.
При это польза этого вещества во многом перевешивает незначительный вред:
- Помогает в усвоении белков животного происхождения;
- Способствует молодости и эластичности кожи;
- Уменьшает боль в суставах;
- Нормализует микрофлору кишечника;
- Положительно влияет на состояние сосудов и сердца.
Так, при употреблении трипептида коллагена два раза в день у пациентов через 6 месяцев улучшились данные уровня холестерина и жесткости артерий при обследовании на атеросклероз.
На фоне снижающейся минерализации костей пептиды коллагена сохраняют их жесткость.
Ученые различаю два типа коллагена: в говядине (полезен для кожи) и в курице (полезен при артрите).
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