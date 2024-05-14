Дневной сон у взрослого человека является ненормальной ситуацией и может говорить о существующих проблемах со здоровьем. Об этом заявила врач сомнолог-невролог Елена Царева в беседе с «Говорит Москва».

«Специально спать, чтобы было полезнее, — нет. Скорее, это вынужденная мера, когда не хватает сна, либо человек по ночам работает, а спит урывками, либо днем», — указала она.

Царева объяснила, что сон в дневное время указывает на проблему: либо у человека не тот режим, либо график работы, либо страдают качество и длительность сна. Также дневной сон может быть следствием депрессии, а также инсулинорезистентности, если человека тянет вздремнуть на небольшое время после обеда.

Для того, чтобы бороться с сонливостью, специалист порекомендовала смотреть на яркие экраны с белым и голубым цветом. Она также призвала отказаться от употребления энергетиков, поскольку такие напитку выводят из организма вещества, помогающие в борьбе со стрессом.

Ранее сомнолог назвал идеальное время для первой чашки кофе. Врач предупредил, когда после пробуждения уровень кортизола находится на пике, поэтому употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с гормоном стресса.