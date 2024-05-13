Спорт каждый день: здоровье или зависимость?

Зависимость от физических упражнений обычно возникает у спортсменов, которые постоянно стремятся к достижению целей и новых высот.

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Регулярные занятия спортом способствуют улучшению физического и психологического здоровья. Однако, чтобы это не привело к обратным результатам, важно не пропустить момент, когда спорт начинает доминировать в жизни человека.

Тревожными звоночками на пути к зависимости, являются, в частности, искаженное представление о собственной фигуре, чрезмерное и неконтролируемое выполнение упражнений, постоянное желание разглядывать себя в зеркале, сравнивая свои внешние данные с другими людьми, низкая самооценка и чувство собственного достоинства. одиночество и разочарование. Люди, впадающие впадающий в зависимость от спорта, часто изолирует себя от близких людей, при тренировках получают травмы, имеют непропорциональное телосложение, соблюдают строгую белково-углеводную диету, часто употребляют анаболики и стероиды, независимо от их стоимости и т.д.

Идеальная частота занятий спортом

Как правило, рекомендуется уделять в среднем 30 минут в день умеренным физическим нагрузкам, будь то ходьба, езда на велосипеде, плавание и др. Если вы стремитесь к чему-то более профессиональному, соблюдая режим упражнений, наиболее целесообразно прислушаться к совету опытного тренера, который предложит расписание и частоту в соответствии с целями, которых вы хотите достичь.

Интенсивность тренировок

При занятиях любым видом спорта важно также регулировать интенсивность тренировок, исходя из степени физподготовки человека и особенностей здоровья (например, перенесенные травмы, боль в коленях и т.д.). Американская кардиологическая ассоциация в зависимости от различной интенсивности упражнений рекомендует учитывать частоту сердечных сокращений.

Считается умеренной интенсивностью, когда частота сердечных сокращений составляет от 50 до 70% от максимальной, от 70 до 85% максимальной частоты сердечных сокращений спортсмена считается высокой нагрузкой.

Низкой интенсивностью являются прогулки, принятие ванны, повседневные и естественные занятия, то есть любая физическая активность, не связанная с учащением дыхания.

Примерами упражнений средней интенсивности могут быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы, неторопливое плавание. К высокой интенсивности относится любой вид спорта, включающий учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, потоотделение, как в случае с футболом, баскетболом, бегом на высоких скоростях или на длинных дистанциях.