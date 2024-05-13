Топ-11 эффективных упражнений с гирей 24 кг, которые можно делать дома

Для многих гиря — старый чугунный шар с ручкой, стоящий в комнате папы или дедушки столько, сколько вы себя помните. На самом деле это очень эффективный снаряд, который добавит вашим тренировкам разнообразия и поможет качественно проработать множество мышц. Сегодня мы вместе с тренером обсудим, как заниматься с 24-килограммовой гирей и какие упражнения можно выполнять дома.

© Unsplash

«Гиря — это универсальный снаряд. С ним можно построить полноценную тренировку на все группы мышц, заниматься как в зале, так и дома», — Борис Ильин, фитнес-тренер World Class.

Всё, что нужно знать о гире

Суперфукциональный снаряд, который при грамотном использовании поможет на пути к телу вашей мечты. Во-первых, гири обеспечивают как аэробную, так и анаэробную нагрузку, вы сможете сжечь много калорий. Во-вторых, упражнения с гирей сами по себе достаточно специфичны, и, поскольку снаряд тяжёлый, вы качественно задействуете множество мышц.

Но будьте осторожны: в тренировках с гирей есть риск несбалансированного развития тела, так что выполняйте все упражнения правильно, а программу тренировок составьте вместе с тренером, чтобы учесть все нюансы.

Борис Ильин: Помимо координации и баланса, можно развивать и классические качества: силу, выносливость, скорость. Во времена локдауна, имея одну гирю и пару резиновых петель, можно было построить убойную тренировку, всё зависит от фантазии и степени подготовленности атлета.

Подготовка к тренировке

Обязательно изучите технику выполнения упражнений, прежде чем приступать к занятиям. Гиря весом 24 кг — достаточно солидное отягощение, поэтому отнеситесь к ней со всей серьёзностью. Особенно это касается домашних тренировок, где чаще всего вы не находитесь под присмотром специалиста. Если не уверены, что сможете осилить такой вес, лучше начать с меньшего.

Вы знаете, что правильное выполнение элементов — залог успеха и что важно не количество, а качество. Гиря — снаряд, работе с которым нужно учиться, она тяжёлая и травмоопасная. Если начать заниматься без знания техники, ничего хорошего не выйдет. Ниже мы подробно расписали, как нужно делать упражнения, но для наглядности можете посмотреть видео или попросить помощи у тренера.

И не забудьте про разминку и растяжку, так вы не только подготовите своё тело и мышцы со связками и сбережёте себя от травм, но и улучшите свои потенциальные результаты. Сделайте несколько разогревающих упражнений, чтобы подготовить организм к нагрузкам.

Топ-11 упражнений с гирей 24 кг

Мёртвая тяга

Техника выполнения

Стопы поставьте широко, слегка согните колени.

Гирю разместите между стоп.

На вдохе наклонитесь вниз, ещё сильнее согнув колени, спина должна оставаться прямой.

Возьмите гирю обеими руками и на выдохе аккуратно выпрямитесь.

Затем вернитесь в исходное положение.

Приседания с гирей

Техника выполнения

Ноги на ширине плеч, носки должны быть развёрнуты во внешние стороны.

Крепко возьмитесь за ручку гири, согните руки в локтях и удерживайте снаряд на уровне груди.

Сведите лопатки и выпрямите спину.

На вдохе начните сгибать колени и постепенно опускайтесь в положение приседа.

В нижней точке колени должны быть отвёрнуты друг от друга.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Жим гири стоя

Техника выполнения

Ноги поставьте на ширине плеч, спина прямая.

Сделайте шаг одной ногой вперёд, наклонитесь и возьмите гирю одной рукой, хват произвольный, держите снаряд так, как вам удобно.

Отшагните назад и, сгибая руку в локте, закиньте гирю на уровень груди.

Пальцы сомкните в кулак, в исходном положении большой палец должен смотреть на вас.

Слегка отклонитесь назад, плечо рабочей руки должно быть прижато к корпусу, свободная рука выпрямлена.

На выдохе поднимите гирю рабочей рукой вверх до полного выпрямления, в верхней точке кисть должна смотреть на вас тыльной стороной.

Медленно опустите гирю в исходное положение.

После выполнения подхода поменяйте рабочую руку и сделайте то же упражнение. Если чувствуете в себе силу, можете попробовать делать этот элемент сразу с двумя гирями, задействуя обе руки.

Рывок гири

Техника выполнения

Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. Лопатки опустите вниз и сведите. Ноги согните в коленях, спину выпрямите.

Не сгибая спину, наклонитесь и схватитесь за рукоятку гири одной рукой.

Хват должен быть прямым, чтобы дальнейшая часть упражнения была сделана правильно.

Из этого положения начните раскачивать гирю вперёд-назад так, чтобы она проходила у вас между ног.

На движении вперёд рывком начните поднимать гирю вверх перед собой.

Доведя гирю до уровня живота мощным движением, поднимите её вверх.

Когда снаряд будет у вас над головой, выпрямите руку.

Медленно и плавно опустите снаряд в нижнюю точку.

Не опускайте гирю на землю, сразу начинайте выполнять следующее повторение.

Тяга гири к подбородку

Техника выполнения

Стопы на ширине таза, возьмите гирю двумя руками.

В исходном положении вы должны держать снаряд в распрямлённых руках.

Мощным движением выполните тягу гири до уровня подбородка.

Локти в верхней точке должны быть направлены в стороны и вверх.

Ненадолго задержитесь в этом положении.

Плавно вернитесь в исходное положение.

Упражнение выполняйте без рывков.

И ещё парочка упражнений с гирей, чтобы вы окончательно поняли, что это универсальный снаряд. Мы не зря в самом начале сказали, что с ней можно прокачать вообще что угодно, и если использовать не в качестве основного снаряда, то хотя бы в качестве дополнительного утяжелителя.

«Прогулка фермера»

Техника выполнения

Ноги на ширине плеч, спина прямая, естественный прогиб в пояснице.

Возьмите с пола две гири, крепко ухватитесь за рукоятки.

Прижмите руки к корпусу, лопатки опустите и сведите.

Совсем немного согните колени.

Начните выполнять шаги вперёд, можете ходить по кругу.

Самое главное — не искривляйте спину, она должна быть прямой.

Шаги не должны быть очень широкими.

Подтягивания с гирей на поясе

Техника выполнения

Наденьте атлетический пояс и прикрепите к нему гирю.

Ухватитесь руками за турник и повисните на нём.

На выдохе выполните подтягивание, согнув локти.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Упражнение выполняйте плавно, без рывков.

Выпады с гирей

Техника выполнения

Возьмите гирю в руку, вытяните её вверх и зафиксируйте в этом положении.

Выполните глубокий выпад одной ногой, спину сохраняйте прямой.

Затем вернитесь в исходное положение и повторите то же другой ногой.

Рука не должна далеко отходить от головы, следите за её положением.

Становая тяга с гирей

Техника выполнения

Ноги на ширине плеч, спина прямая.

Возьмите гирю обеими руками.

Наклонитесь, не сгибая спину, до касания гири пола, таз отведите назад.

Вернитесь в исходное положение.

Упражнение выполняйте плавно, без рывков.

«Русский твист»

Техника выполнения

Сядьте на пол, ноги согните в коленях, оторвите стопы от пола.

Возьмите гирю обеими руками и удерживайте перед грудью.

Переместите гирю в правую сторону, но не касайтесь ею пола.

Затем в левую сторону, упражнение выполняйте без пауз.

Дышите ровно, выдыхайте в такт движениям гири.

Тяга гири в планке

Техника выполнения

Расположите гири на полу на расстоянии плеч.

Возьмитесь за рукоятки и встаньте в упор лёжа на прямых руках, выпрямите спину.

Перенесите вес на правую руку, а левой рукой подтяните гирю до уровня корпуса.

Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое, но уже правой рукой.

Интенсивность тренировочного процесса

Упражнения, которые мы описали выше, не обязательно выполнять за одну тренировку. Мы лишь рассказали вам, как можно классно и эффективно проработать мышцы с гирей. Комбинируйте перечисленные выше элементы с другими, выбирайте себе на тренировку определённое количество групп мышц для прокачки.

Количество подходов и повторений определите для себя сами, всё зависит от вашего уровня подготовки. Кто-то сможет выполнить полноценную тренировку с 24-килограммовой гирей, а для кого-то это будет серьёзная перегрузка. Попробуйте, а если поймёте, что для вас это пока слишком трудная задача — не надо прыгать выше головы, занимайтесь в своём темпе, возьмите снаряд полегче.

Определитесь с задачами, которые вы перед собой ставите. Если хотите просто держать организм в тонусе и раз в пару дней проводить домашние тренировки, гиря станет отличным помощником. А вот если вы нацелены на более серьёзные результаты, то одной гири будет маловато. Тренировки нужно будет делать более разнообразными, включающими в себя упражнения разного формата на разных тренажёрах, с разными утяжелителями.

Борис Ильин: Развитие силы и гипертрофии при наличии одной гири, конечно же, ограничено. Рано или поздно любой регулярно тренирующийся атлет достигнет адаптации в тренировочном процессе, и ему уже будут нужны новые стимулы для роста. Но обычному человеку, который хочет поддерживать уровень активности и тонуса, гиря поможет закрыть все задачи.

Комплексный подход — это важно

Нельзя всегда концентрироваться только на тренировках. Набор формы или, например, похудение – сложные процессы, требующие контроля и внимания к деталям. Одна из таких деталей — это правильное питание, без него ничего не получится.

Не стоит убиваться на тренировках и одновременно с этим игнорировать свой рацион. Результат, может, и будет, но такой незначительный, что вряд ли вас устроит. Это не значит, что вам нужно придерживаться строжайшей диеты или голодать. Пообщайтесь с нутрициологом, он подскажет, какие продукты вам можно, а каких следует избегать.

Не забывайте и про отдых — своевременно давать организму передышку не менее важно, чем качественно тренироваться. Не выполняйте тяжёлые тренировки два дня подряд, мышцы переутомятся, и хорошего результата вы не получите. Делайте «разгрузочные дни», чтобы снять напряжение с мышц, организм скажет вам спасибо. А если нет сил тренироваться, не надо из последних сил идти в зал, отдохните.