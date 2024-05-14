Доктор Мясников назвал три сокращающих жизнь россиян фактора

Для того, чтобы продлить жизнь и сохранить здоровье, нужно соблюдать принципы правильного питания, много двигаться и следить за своим весом.

В противном случае такой образ жизни приведет к сокращению продолжительности жизни, рассказал врач общей практики и телеведущий Александр Мясников.

Такое происходит вследствие набора лишнего веса. Ожирение, как известно, одно из причин сахарного диабета, инфаркта, рака, инсульта.

Также на продолжительность жизни влияет наличие или отсутствие вредных привычек, приводит слова врача НСН.

«Если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать», — добавил он.

Напомним, по словам врача Александра Мясникова, рентген-излучение может вызвать рак щитовидной железы. Также врач заявил, что мнение, якобы человек постоянно испытывает дефицит магния – миф.