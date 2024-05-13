Роспотребнадзор развеял известный миф о диетических продуктах

В мире не существует никаких продуктов с «отрицательной» калорийностью, заявил Роспотребнадзор в Telegram-канале. Ведомство объяснило, что есть продукты с очень низким калоражем, которые требуют много энергии для переработки.

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Продуктов с «отрицательной» калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью. Такие продукты, как огурцы, капуста, сельдерей, лук, шпинат, помидоры и другие зеленые и листовые овощи, содержат небольшое количество калорий, — указано в публикации.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов. Она отметила, что правильное использование чая в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес.

Диетолог добавила, что в чае содержится огромное количество полезных витаминов группы B, микроэлементов и ряд специфических веществ, которые влияют на организм. В частности, это кофеин, который работает на центральную нервную систему и дарит заряд бодрости, катехины и полефинолы, работающие на детоксикацию организма и помогающие выводить токсичные продукты, объяснила специалист.