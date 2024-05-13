Сколько ягод можно съесть за один раз без вреда для здоровья

В сутки без вреда для здоровья можно употреблять в пищу не более 200 грамм различных ягод, так как их переедание может привести к негативным последствиям, например вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать проблемы с ЖКТ, а также повысить уровень сахара в крови, что особенно опасно для людей с диабетом, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова.

«Ягоды нужно вводить в рацион после зимнего периода, начиная с малого количества. Особенно это касается детей. Данная мера поможет отследить, есть ли у вас аллергия. Кроме того, содержащаяся в них клетчатка активизирует перистальтику, в связи с этим при переедании ягод могут быть расстройства пищеварения. Также желательно есть ягоды отдельно или в дополнение к каше и творогу. Кроме того, ягоды содержат фруктозу, а это – сахар. Поэтому людям с диабетом следует быть особенно аккуратными с ними», – рассказала Стрельникова.

Ягоды являются важным источником пищевых волокон, фитохимических компонентов, антиоксидантов, витаминов, минералов, макро- и микроэлементов, поэтому полностью отказываться от их употребления не стоит.

Однако, как отметил специалист, если после употребления ягод начнется расстройство пищеварения, то не все витамины усвоятся.