Названа опасность разогрева еды в не предназначенной для микроволновок посуде

В микроволновой печи лучше не разогревать еду в пластиковой посуде и непригодных для этого контейнерах — из материала выделяется бензол, который приводит к возникновению мутаций и повреждению ДНК. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог медицинского центра «ПревентМед» Анастасия Гальянова.

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«Вредные вещества при нагревании еды в микроволновке могут образовываться в зависимости от того, какая посуда для этого используется. Так, в микроволновой печи лучше не использовать одноразовую посуду из пластика и пластиковые контейнеры. При нагревании пластика высвобождается огромное количество токсических веществ. Одно из самых вредных соединений — бензол, который способствует окислительному стрессу, приводит к возникновению различных мутаций и повреждению ДНК. Лучше всего готовить и разогревать еду в стекле или керамической посуде», – рассказала врач.

По словам специалиста, для применения в микроволновке подходит пищевой пластик, если на нем есть соответствующий разрешающий знак — цифра пять внутри треугольника или знак микроволновки.