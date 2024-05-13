Названы самые популярные заблуждения о солнцезащитном креме и загаре

Как вы считаете, солнцезащитный крем вредит коже больше, чем солнце? А может ли употребление жидкости защитить от солнечных ожогов? Полезен ли загар для здоровья? Новый опрос, проведённый по заказу Института рака здравоохранения Орландо во Флориде, показал, что довольно много американцев ответило «да» на все эти вопросы.

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Недавний опрос показал, что 32% жителей США в возрасте до 35 лет согласны с утверждением, что загар делает людей более привлекательными и здоровыми. И это несмотря на множество научных исследований, связывающих воздействие солнца с раком кожи и её преждевременным старением.

Также этот опрос продемонстрировал, что примерно каждый седьмой (14%) взрослый в возрасте 35 лет и младше считает, что ежедневное использование солнцезащитного крема сильнее вредит коже, чем прямое воздействие солнечных лучей.

© Michael Kurzman, MD

Наконец, почти четверть (23%) американцев, которым 35 лет или меньше, думают, что питьевая вода и соблюдение гидратированного режима предотвращают солнечные ожоги.

Здорового загара не бывает, говорит Раджеш Наир, доктор медицинских наук, хирург-онколог из Института рака Орландо. При загорелой коже вероятность развития рака становится выше.

На сегодня рак кожи — наиболее распространённых из всех его видов в Соединённых Штатах. Только примерно 1% случаев связан с меланомой, но чаще всего именно из-за неё люди умирают.

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