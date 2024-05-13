Орехи помогают избавиться от жира на животе

Употребление около 30 граммов орехов по крайней мере три раза в неделю может помочь снизить количество избыточного жира на животе, считают авторы исследования 2022 года. Секрет полезного перекуса прост — орехи достаточно сытные, чтобы заменить собой любой другой вредный перекус. Они содержат целый ряд полезных жиров, белков, клетчатки, витаминов и минералов.

© Super.ru

«Получение достаточного количества белка и клетчатки очень важно для достижения здорового веса, поскольку они дольше перевариваются и помогают вам чувствовать себя сытыми. Замена насыщенных жиров в вашем рационе ненасыщенными источниками жиров, такими как орехи, также способствует нормальному весу и здоровью сердечно-сосудистой системы», — объяснила нутрициолог Джеки Ньюгент в беседе с Yahoo Life.

Эксперты подчеркивают пользу миндаля, так как он содержит больше белка, чем другие орехи. При этом зацикливаться на нем не обязательно: фундук и грецкие орехи, например, так же богаты аналогичными мононенасыщенными жирными кислотами.