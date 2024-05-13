Врачи рассказали, почему завтрак нельзя заменять перекусами

Привычка пропускать завтрак может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».

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«Оптимальное время для первого приёма пищи — через 30–60 минут после пробуждения. Допустимо сначала позаниматься спортом, но затем приступить к завтраку. Перед едой можно выпить стакан тёплой воды — это простимулирует желчеотток, что особенно полезно тем, у кого уже имеются нарушения в этой области», — рассказала врач-диетолог, эндокринолог центра превентивной медицины «ПревентМед» Анна Луговская.

Для оптимального начала дня врач советует составить тарелку с жирами, белками, клетчаткой и небольшим количеством углеводов. Этот завтрак поможет избежать лишних перекусов и обеспечит энергией на весь день.

Врач-педиатр и кандидат медицинских наук Мария Снегоцкая отметила, что завтрак важен, чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови. Малышам он помогает усваивать новые знания, делая их более активными и бодрыми.

Мамам врач советует предлагать детям продукты с медленно усваиваемыми углеводами и белками. Идеальный завтрак для школьников включает каши, твёрдые сорта макарон с котлетой, творог, омлет или яйца.

«Если человек проигнорировал утренний приём пищи, то эта кислота вместо продуктов будет переваривать слизистую желудка. Таким образом, можно заработать гастродуоденит и гастриты разной степени», — заявила Снегоцкая.

Эксперты считают, что не стоит завтракать раньше чем через 12 часов после последнего приёма пищи. Некоторые советуют делать десятиминутную зарядку и принять прохладный душ перед завтраком — это поможет организму проснуться и подготовиться к новому дню.

Многие россияне игнорируют режим дня и питания, что может привести к избыточному весу и другим проблемам со здоровьем. Например, отсутствие завтрака повышает риск развития диабета второго типа.