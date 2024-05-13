Эксперты рассказали, в каких случаях спаржа может нанести вред организму

Спаржа имеет богатый питательный состав, но, несмотря на все её преимущества, в некоторых случаях она может оказать негативное влияние на организм.

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Как отмечают эксперты, спаржа на 95% состоит из воды и содержит всего около 18 калорий на 100 граммов. Овощ также богат витаминами и минералами, среди которых витамины А и Е, медь, фолиевая кислота, кальций и калий.

Спаржа идеально подходит для низкокалорийной диеты и для достижения дефицита калорий. За счёт содержания калия она помогает нормализовать высокое кровяное давление, а за счёт кальция — укрепить зубы и кости.

В каких же случаях спаржа может быть вредна? Людям, страдающим от камней в почках, следует употреблять этот овощ с осторожностью. Небольшие части так называемых оксалатов могут откладываться в почках и тем самым способствовать образованию в них камней.

Более того, большое количество спаржи может привести к подагре. Высокое содержание воды приводит к повышению уровня мочевой кислоты и, следовательно, может стать основой проблем с суставами. Если кислота не может быть выведена через мочу, пурины откладываются в суставах, что в конечном итоге вызывает боль.