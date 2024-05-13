Как правильно качать мышцы после 40 лет

Фитнес-тренер Юрпалова: после 40 лет нужно беречь суставы и избегать перетренированности. Быть в форме и выглядеть на все 100 хочется всем, но если в молодом возрасте мотивации и энергии хоть отбавляй, то после 40 лет качать мышцы сложнее, да и проблемы со здоровьем могут начать давать о себе знать. Расскажем, как правильно тренироваться в этом возрасте и поддержать себя в форме.

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Тренировка после 40 лет: правила

Фитнес-тренер и нутрициолог Анастасия Юрпалова рассказала Men Today о 10 правилах, которые помогут замедлить старение и позволят быть в форме:

Совет 1. Занимайтесь с весами и прогрессивными перегрузками. Чтобы мышцы росли, нужно постоянно увеличивать нагрузку. Но делать это нужно плавно, начиная с небольших весов.

Совет 2. Берегите суставы. Даже если проблем сейчас с ними нет, после 40 стоит быть поосторожнее.

Совет 3. Делайте упор на функциональную силу. Большие бицепсы — это, конечно, красиво, но лучше развивать ту силу, которая пригодится вам в решении повседневных задач.

Совет 4. Откажитесь от чрезмерных тренировок. Постоянное истощение не даёт восстанавливаться мышцам, в результате страдает и психологическое, и физическое состояние.

Совет 5. Тренируйте разные группы мышц за тренировку.

Совет 6. Лучше увеличить количество повторений, а не вес. Так вы компенсируете снижение максимальной силы и будете чувствовать себя лучше.

Совет 7. Усложняйте упражнения после усвоения базовых.

Совет 8. Не перегружайте позвоночник. Да-да, заботиться нужно не только о коленях и плечах.

Совет 9. Тренируйтесь вне зала. Для укрепления мышц заниматься нужно почаще, и необязательно делать это только в зале, добавьте себе домашних тренировок.

Совет 10. Настройтесь на успех. Да, возраст даёт о себе знать, и мышечная масса уходит, но это значит, что для тренировок нужно чуть больше терпения и упорства.

Что делать, если после тренировки болят мышцы

Существует мнение, что если после тренировки всё болит, значит, она прошла на ура. Но это не всегда так. Скорее всего, если боль сильная, то нагрузку вы подобрали неправильно, и теперь организм испытывает стресс. Фитнес-тренер Fitstars Иванна Идуш рассказала, как можно помочь себе быстрее восстановиться: