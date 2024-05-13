Семь безобидных привычек, которые незаметно уничтожают позвоночник

Невролог Пицуха: позвоночнику вредят неправильный сон и отсутствие спорта. С болями в спине сталкиваются многие независимо от пола, возраста, профессии и состояния здоровья. Ведь даже у самого крепкого человека может внезапно заломить поясницу. Врач объяснила, почему так может происходить и как можно сохранить позвоночник в целости, не прикладывая при этом особых усилий.

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Почему болит спина

Как рассказала невролог Светлана Пицуха, боль в спине может появиться по многим причинам и среди них — повседневные привычки. На первый взгляд они могут казаться безобидными или далёкими от здоровья спины, но именно они и подрывают состояние позвоночника.

Привычка № 1. Сидячий образ жизни

При длительной статической нагрузке появляется напряжение в спине и шее, увеличивается давление на межпозвоночные диски и портится осанка.

Что делать: каждый час делать перерывы в работе на 5−7 минут, можно ввести специальные упражнения для спины, но только после консультации с врачом.

Привычка № 2. Нагрузка на одно плечо

Если носить постоянно тяжести на одном плече, то может развиться асимметрия тела и деформация осанки, что добавляет стресса на межпозвоночные диски, позвонки и позвоночные суставы.

Что делать: меньше носить тяжести, перейти на рюкзак с двумя лямками или постоянно менять нагруженное плечо.

Привычка № 3. Сон в неудобной позе

Матрас должен обеспечивать поддержку спины и быть в меру упругим, чтобы прогибаться в зоне плеч и бёдер. Правильным будет сон на спине или правом боку, но не на животе. Подушка должна удерживать голову на одном уровне с позвоночником.

Что делать: поменять матрас с подушкой, научиться засыпать в правильной позе.

Привычка № 4. Гиподинамия

Отсутствие физической активности в жизни приводит к тому, что корсет, поддерживающий позвоночник, становится слабее, как и кровоснабжение в межпозвоночных дисках и прилегающих тканях. Но нужно помнить, что неправильные или чрезмерные нагрузки могут навредить так же, как и гиподинамия.

Что делать: внедрить лёгкий фитнес в жизнь, пусть даже в виде зарядки. Хорошо подойдёт бассейн.

Привычка № 5. Курение

Никотин вызывает спазм кровеносных сосудов, из-за чего снижается питание межпозвоночных дисков, и разрушает костную ткань, повышая риски развития остеопороза.

Что делать: бросать курить.

Привычка № 6. Неправильная обувь

Высокий каблук увеличивает нагрузку на переднюю часть стопы, поясницу и коленные и тазобедренные суставы. Плоская подошва не поддерживает свод стопы и не даёт амортизацию при ходьбе.

Что делать: выбирать обувь на небольшом каблуке (2−4 см) и с ортопедическими стельками, если есть проблемы со стопами, сообщил «Доктор Питер».

Привычка № 7. Стресс

Из-за постоянной нервотрёпки возникает напряжение в мышцах шеи, плеч и поясницы. А это приводит к снижению кровоснабжения и питанию тканей. Мышечные зажимы усиливают давление на позвонки и диски, из-за чего могут возникать протрузии и грыжи.

Что делать: постараться снизить уровень стресса, избавившись от информационного шума, концентрироваться на хорошем и обратить внимание на расслабляющие практики вроде медитаций.

Вредные упражнения

По словам специалистов, не все упражнения для спины будут одинаково полезны, особенно когда с позвоночником уже есть проблемы. Как с помощью фитнеса не угробить спину окончательно, можно почитать здесь.