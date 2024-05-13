Как российские медики помогают пенсионерам вести активный образ жизни?

Новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» появится в России с 2025 года. Об этом в своем послании к Федеральному собранию заявил Владимир Путин. Работа предстоит большая. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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Чтобы жить долго и счастливо, надо в 60 лет танцевать. Или обводить соперников на футбольном поле. Все больше российских пенсионеров ведут активный образ жизнь. И государство готово им помочь. Об этом в послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин.

«К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где средняя продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен проект «Продолжительная и активная жизнь», – отметил глава государства.

Программа стартует в 2025 году. Суть проекта не только в повышении среднего уровня продолжительности жизни, но и в том, чтобы она, эта жизнь, была здоровой и активной. Бывший медработник, а сейчас пенсионер Алсу Гимаева свое утро без зарядки даже не представляет.

«Всегда нужно держать физическую форму, но так как я как работала в здравоохранении, нужно всегда поддерживать здоровье, уже с маленьких лет начинать заниматься», – уверена пенсионер.

Нацпроект не реализовать без хорошо работающей медицины, особенно региональной. В ближайшие шесть лет на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения дополнительно направят более триллиона рублей.

Главврач Арзамасской районной больницы Александр Филатов показывает новые кабинеты, его гордость. В его больнице 18 земских врачей. Александр Филатов – главный врач Арзамасской районной больницы

«Когда врачи покупают здесь земельные участки или подержанные дома, они здесь, молодые специалисты, остаются, работают», – пояснил Александр Филатов.

Екатерина Комкова по программе «Земский доктор» работает с 2022 года. До этого трудилась в поликлинике Арзамаса. Закончила нижегородскую медакадемию, могла бы остаться в городе, но решила иначе – теперь помогает людям восстанавливаться после инсультов. Новый нацпроект будет реализован именно благодаря таким врачам, как Екатерина.

«Никогда не представляла себе другой профессии. С детства хотелось помогать людям поддерживать здоровье, либо восстанавливать его. Нравится видеть, как пациентам становится лучше», – рассказала врач-невролог.

Активный пенсионер – это активный гражданин. Он поможет и близким, детям и внукам. И меньше будет обращаться к врачам.