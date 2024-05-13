Врачи-кардиологи в США назвали лучшие фрукты для здоровья сердца

Американские кардиологи назвали свои любимые фрукты, которые могут снизить риск инсульта и болезней сердца, являющихся основной причиной смертности в США.

Фрукты "обеспечивают преимущества для сердечно-сосудистой системы, такие как снижение высокого кровяного давления и уменьшение атеросклероза или уплотнения артерий", - сказал изданию Parade доктор Дипак Вивек, кардиолог центра Orlando Health во Флориде. По его словам, яблоки являются хорошим источником антиоксидантов, клетчатки, витамина С и калия, а также имеют низкий гликемический индекс, поэтому помогают снизить риск диабета 2 типа. Доктор Сушант Хайр, кардиолог из Мемфиса, рассказал изданию, что он предпочитает бананы, потому что они богаты клетчаткой, витамином С, витамином В6, калием, магнием и антиоксидантами.

"Пищевая клетчатка помогает пищеварению, витамин С укрепляет иммунную систему, а витамин B6 важен для развития мозга и нервов", - отметил Хайр.

Доктор Дженнифер Миерес, профессор кардиологии в Медицинской школе Цукера в Хемпстеде, сказала порталу Today.com, что она всегда ест такие фрукты и ягоды, как яблоко, груша или вишня, потому что они содержат клетчатку. Она снижает кровяное давление и уровень холестерина, два основных маркера риска сердечно-сосудистых заболеваний. Доктор Сатджит Бхусри, кардиолог из центра на Манхэттене в Нью-Йорке, объяснил, что несоленые орехи и сухофрукты - его любимые закуски.

"Такие фрукты, как черника, малина, ягоды асаи и ягоды годжи, содержат самый высокий уровень антиоксидантов, которые отлично защищают ваше сердце", - сказал он.

Ягоды также являются фруктами, которые чаще всего ест доктор Джой Гельбман, кардиолог из центра Weill Cornell Medicine. Она похвалила их антиоксидантные свойства и содержание клетчатки. В целом Американская кардиологическая ассоциация рекомендует съедать не менее двух фруктов каждый день.