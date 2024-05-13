Какие продукты повышают риск развития нескольких форм рака

Зарубежные исследователи в очередной раз подтвердили, что продукты с высокой степенью переработки связаны с серьезными рисками для здоровья и даже повышают риск преждевременной смерти до 50%. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на Британский медицинский журнал (BMJ).

Как отметил один из авторов исследования, патологические состояния, связанные с чрезмерным употреблением ряда продуктов, повышают риски развития нескольких форм рака. В том числе, рака желудка, кишечника. Также ультраобработанные продукты в рационе связаны с агрессивными формами рака поджелудочной железы и печени, отмечают исследователи.

По словам ученых, речь о еде, которая имеет низкую пищевую ценность, отличается содержанием сахара или соли в большом количестве, добавками в составе, которые влияют на вкус и цвет продуктов, делая их более привлекательными.

Фастфуд, газировка, десерты и выпечка длительного срока хранения - это те продукты, которые стоит ограничить в рационе, отметили специалисты. Также в список попал маргарин.

Ранее исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения отметили, что употребление достаточного количества необработанной еды способно компенсировать вредное воздействие ультраобработанных продуктов. Но сильнее всего риски для организма снижаются при отказе от вредный еды.

Специалисты напомнили, что один из виновников преждевременного старения организма - высокий холестерин, который оседает на стенках сосудов, провоцируя различные недуги.

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, кандидат медицинских наук, кардиолог Константин Иванов отметил, что главный враг наших сосудов скорее лишний сахар, чем умеренное употребление сливочного масла, жирного сыра или сметаны.