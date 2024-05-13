Пять причин, почему после 25 лет мы так легко набираем вес

Проблема ожирения стала глобальной.

Так, свыше 50% взрослых в нашей стране имеют проблемы с излишним весом,что приводит к ряду неприятных последствий:

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

диабету 2-го типа;

синдрому апноэ во сне.

При этом после 25 лет наблюдаются проблемы с лишним весом. Специалисты напоминают, что есть так называемые возрастные границы для увеличения веса. При этом пик набора массы тела - подростковый и взрослый периоды.

Если с 18-24 лет уровень ожирения равен 22,4%, то уже после 25 лет, а тем более в промежутке между 45 и 74 годами показатели индекса массы тела растут.

Есть несколько факторов для проявления ожирения. Во-первых, большее потребление разнообразной пищи. Во-вторых, меньшая физическая активность и нежелание вести ЗОЖ. В-третьих, потеря мышечной массы - в период с 20 до 50 лет тело теряет до 10-15% мышц. В-четвертых, снижение активности метаболизма. В-пятых, гормональные возрастные изменения. С возрастом мужчина теряет 1-2% выработки тестостерона в год. У женщин со старением приходит дефицит эстрогена, что обостряется в менопаузу.

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