Эксперты рассказали о вреде позднего ужина

Существует выражение «Нельзя есть после 18:00». Однако многие люди развеяли данный миф. Эксперты рассказали нюансы, которые необходимо учитывать во время позднего ужина, и сообщили о его влиянии на здоровье.

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Врач-невролог, доцент кафедры хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Александра Москвичева отметила, что после позднего приема пищи организм человека не сможет потратить все, что получил. Он будет запасать остатки, после чего поужинавший наберет вес. Также ночью замедляются обменные процессы, поэтому желудочно-кишечный тракт не успеет переработать пищу, а утром человек испытает тяжесть в животе и чувство дискомфорта.

«Но, безусловно, демонизация именно значения 18:00 на циферблате избыточна, последнее время это все чаще становится поводом для шуток. Диетологи советуют ужинать не позже, чем за четыре часа до предполагаемого отхода ко сну», – добавила Москвичева.

Согласно мнению превентивного врача-диетолога, эксперта по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрия Семирядова, время приема пищи не влияет на вес. Он сообщил о важности траты потребляемого количества калорий. Кроме того, врач назвал непрофессионалами спортивных тренеров, которые не видят разницы между целью снизить вес и целью остаться здоровым.

«Их фатальная ошибка в том, что они работают со здоровыми людьми (ведь в спортзал больные не ходят) и не видят нездоровых пациентов, которых видят врачи. А грамотные доктора прекрасно понимают, что у тех же молочных продуктов и сахара множество противопоказаний, особенно по состоянию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), наличию скрытых аллергий, уровня глюкозы/инсулина или выраженной пищевой зависимости от сладкого», – проинформировал Семирядов.

Говоря про поздний ужин, врач-диетолог отметил его вред для человека. Обильный прием пищи в ночное время может ухудшить качество сна, вызвать изжогу или нарушить микрофлору кишечника. Однако эксперт допустил небольшие поздние перекусы, но людям с повышенным уровнем глюкозы или инсулина в крови запрещено любое количество пищи в ночное время. По мнению Семирядова, оно поднимет уровень сахара утром. Также он добавил, что после 18:00 можно принять пищу, но позже 20:00 многим людям необходимо воздержаться от этого, пишет «Российская газета».

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