Россиянам объяснили, почему витамина D может не хватать даже летом
Этот витамин вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, он помогает усваиваться фосфору и кальцию и препятствует развитию некоторых заболеваний. Но исследования показывают, что в России более половины людей испытывают дефицит этого витамина. Причём проблемы есть даже у жителей юга страны, где солнца в разы больше, чем во всех остальных регионах.
Почему так происходит?
Почему не хватает витамина D
В пище витамина D не так много. В основном он синтезируется в коже при попадании на неё солнечных лучей.
Но из-за рекомендаций по ограничению времени пребывания на солнце и использованию солнцезащитных кремов эффективность процесса синтеза снижается, рассказала aif.ru врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.
Кроме того, возможности организма вырабатывать витамин D с возрастом слабеют. Плюс если кожа сама по себе тёмная, то выработка этого вещества тоже снижается.
Наконец, значительная часть России расположена в северных широтах, которым недостаёт солнца. Так что с ноября по март кожа практически не вырабатывает витамин D. И неважно, сколько времени человек проводит на свежем воздухе.
В южных регионах жители тоже не застрахованы от дефицита витамина D. Например, человек может всё время ходить в закрытой одежде и тогда никакого синтеза не происходит.
Среди других причин, по которым могут быть проблемы с витамином, медик назвала:
лишний вес и ожирение; нарушение его усвоения с пищей; печёночная недостаточность; первичный гипертиреоз; некоторые виды лимфом; приём лекарств, которые влияют на метаболизм витамина D; аллергия на молочный белок; вегетарианство.
Признаки дефицита
Ранее врач-онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, что на нехватку этого витамина может указывать долгое заживление послеоперационных ран, а также:
- частая усталость;
- дискомфорт в мышцах и костях;
- судороги;
- резкий набор или потеря веса.