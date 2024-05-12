Почему витамина D может не хватать даже летом

Этот витамин вырабатывается в коже под воздействием солнечных лучей, он помогает усваиваться фосфору и кальцию и препятствует развитию некоторых заболеваний. Но исследования показывают, что в России более половины людей испытывают дефицит этого витамина. Причём проблемы есть даже у жителей юга страны, где солнца в разы больше, чем во всех остальных регионах.

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Почему так происходит?

Почему не хватает витамина D

В пище витамина D не так много. В основном он синтезируется в коже при попадании на неё солнечных лучей.

Но из-за рекомендаций по ограничению времени пребывания на солнце и использованию солнцезащитных кремов эффективность процесса синтеза снижается, рассказала aif.ru врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.

Кроме того, возможности организма вырабатывать витамин D с возрастом слабеют. Плюс если кожа сама по себе тёмная, то выработка этого вещества тоже снижается.

Наконец, значительная часть России расположена в северных широтах, которым недостаёт солнца. Так что с ноября по март кожа практически не вырабатывает витамин D. И неважно, сколько времени человек проводит на свежем воздухе.

В южных регионах жители тоже не застрахованы от дефицита витамина D. Например, человек может всё время ходить в закрытой одежде и тогда никакого синтеза не происходит.

Среди других причин, по которым могут быть проблемы с витамином, медик назвала:

лишний вес и ожирение; нарушение его усвоения с пищей; печёночная недостаточность; первичный гипертиреоз; некоторые виды лимфом; приём лекарств, которые влияют на метаболизм витамина D; аллергия на молочный белок; вегетарианство.

Признаки дефицита

Ранее врач-онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, что на нехватку этого витамина может указывать долгое заживление послеоперационных ран, а также: