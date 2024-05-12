Нутрициолог поделилась тремя рецептами полезных весенних напитков для спортсменов
Они обеспечат вас энергией и бодростью на целый день.
«Весна — прекрасное время для старта занятий спортом на свежем воздухе. Чтобы всегда быть на энергетическом подъёме, спортсменам рекомендуется не только правильно питаться, но и включить в рацион напитки, которые поддерживают иммунитет и дают заряд энергии до и после тренировок», — Жанна Тиханычева, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе.
Сурица
Сурица — древний славянский напиток, дающий энергию. Его готовили из мёда и трав, а потом настаивали под лучами солнца.
Продукт содержит витамины группы В, минералы (кальций, калий, магний) и аминокислоты, которые помогают укрепить иммунитет и повысить энергию. Пить его рекомендуется для поддержания здоровья кишечника, улучшения обмена веществ и укрепления организма в целом.
Рецептов сурицы много. В напиток добавляют разные травы: листья бадана, ромашку, крапиву, смородиновые листья, мяту. Также может использоваться отвар овса. Мы же предлагаем вариант, близкий к традиционному.
Ингредиенты:
- апельсин — 1 шт.;
- мандарин —2 шт.;
- корень имбиря — 2 см;
- куркума — 1 ст. л;
- гвоздика — 3 бутона;
- чабрец — 2 веточки;
- мёд — 1-1,5 ст. л.;
- чистая питьевая вода — 1,5 л.
Приготовление:
- Нарежьте вместе с кожурой апельсин и мандарины слайсами.
- Поместите все ингредиенты в чистую трёхлитровую стеклянную банку, добавьте воду и тщательно перемешайте. Вода должна покрывать полностью все ингредиенты.
- Накройте банку марлей с канцелярской резинкой и храните на солнце, в тепле, трое суток: каждый день перемешивайте содержимое банки.
- Спустя трое суток процедите и храните готовый напиток в холодильнике не больше семи суток.
Сок с дикоросами (дикорастущие полезные растения)
Сок из дикоросов — настоящий кладезь пользы, содержит витамин С, каротиноиды, железо и другие минералы. Употребляя этот напиток, чувствуешь прилив сил и энергии, а также укрепляешь иммунитет и поддерживаешь детоксикацию.
Ингредиенты:
- пучок сныти;
- пучок крапивы;
- пучок подорожника;
- лист лопуха — 1/2 ;
- свёкла — 1 шт.
- яблоко — 2 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- чистая питьевая вода;
- натуральный уксус — 1 ст.л.
Приготовление:
- Отделите листья от стеблей и замочите на 20 минут в чистой воде с 1 ст. л. натурального уксуса, а затем промойте.
- Помойте и почистите свёклу, морковь и яблоко.
- Пропустите дикоросы и овощи через шнековую соковыжималку.
Ягодный морс
Напиток обладает множеством полезных свойств благодаря содержанию витаминов группы A, B, C, К, минералов и антиоксидантов.
Ингредиенты:
- клюква — 50 г.;
- брусника — 50 г.;
- малина — 50 г.;
- веточка розмарина — 2 шт.;
- вода (под объём графина);
- мёд для подачи — 1 ч. л.
Приготовление:
- Промойте свежие ягоды и пробейте в пюре с помощью блендера.
- Процедите ягодное пюре через сито.
- Выложите пюре в графин, добавьте веточки розмарина и залейте горячей водой 80°.
- По желанию в тёплый морс добавьте немного мёда.