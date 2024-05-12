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Нутрициолог поделилась тремя рецептами полезных весенних напитков для спортсменов

Они обеспечат вас энергией и бодростью на целый день.

Нутрициолог поделилась тремя рецептами полезных весенних напитков для спортсменов
© Чемпионат.com
«Весна — прекрасное время для старта занятий спортом на свежем воздухе. Чтобы всегда быть на энергетическом подъёме, спортсменам рекомендуется не только правильно питаться, но и включить в рацион напитки, которые поддерживают иммунитет и дают заряд энергии до и после тренировок», — Жанна Тиханычева, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе.

Сурица

Сурица — древний славянский напиток, дающий энергию. Его готовили из мёда и трав, а потом настаивали под лучами солнца.

Продукт содержит витамины группы В, минералы (кальций, калий, магний) и аминокислоты, которые помогают укрепить иммунитет и повысить энергию. Пить его рекомендуется для поддержания здоровья кишечника, улучшения обмена веществ и укрепления организма в целом.

Рецептов сурицы много. В напиток добавляют разные травы: листья бадана, ромашку, крапиву, смородиновые листья, мяту. Также может использоваться отвар овса. Мы же предлагаем вариант, близкий к традиционному.

Ингредиенты:

  • апельсин — 1 шт.;
  • мандарин —2 шт.;
  • корень имбиря — 2 см;
  • куркума — 1 ст. л;
  • гвоздика — 3 бутона;
  • чабрец — 2 веточки;
  • мёд — 1-1,5 ст. л.;
  • чистая питьевая вода — 1,5 л.

Приготовление:

  1. Нарежьте вместе с кожурой апельсин и мандарины слайсами.
  2. Поместите все ингредиенты в чистую трёхлитровую стеклянную банку, добавьте воду и тщательно перемешайте. Вода должна покрывать полностью все ингредиенты.
  3. Накройте банку марлей с канцелярской резинкой и храните на солнце, в тепле, трое суток: каждый день перемешивайте содержимое банки.
  4. Спустя трое суток процедите и храните готовый напиток в холодильнике не больше семи суток.

Сок с дикоросами (дикорастущие полезные растения)

Сок из дикоросов — настоящий кладезь пользы, содержит витамин С, каротиноиды, железо и другие минералы. Употребляя этот напиток, чувствуешь прилив сил и энергии, а также укрепляешь иммунитет и поддерживаешь детоксикацию.

Ингредиенты:

  • пучок сныти;
  • пучок крапивы;
  • пучок подорожника;
  • лист лопуха — 1/2 ;
  • свёкла — 1 шт.
  • яблоко — 2 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • чистая питьевая вода;
  • натуральный уксус — 1 ст.л.

Приготовление:

  1. Отделите листья от стеблей и замочите на 20 минут в чистой воде с 1 ст. л. натурального уксуса, а затем промойте.
  2. Помойте и почистите свёклу, морковь и яблоко.
  3. Пропустите дикоросы и овощи через шнековую соковыжималку.

Ягодный морс

Напиток обладает множеством полезных свойств благодаря содержанию витаминов группы A, B, C, К, минералов и антиоксидантов.

Ингредиенты:

  • клюква — 50 г.;
  • брусника — 50 г.;
  • малина — 50 г.;
  • веточка розмарина — 2 шт.;
  • вода (под объём графина);
  • мёд для подачи — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Промойте свежие ягоды и пробейте в пюре с помощью блендера.
  2. Процедите ягодное пюре через сито.
  3. Выложите пюре в графин, добавьте веточки розмарина и залейте горячей водой 80°.
  4. По желанию в тёплый морс добавьте немного мёда.
ЗОЖ