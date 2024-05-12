Нутрициолог поделилась тремя рецептами полезных весенних напитков для спортсменов

Они обеспечат вас энергией и бодростью на целый день.

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«Весна — прекрасное время для старта занятий спортом на свежем воздухе. Чтобы всегда быть на энергетическом подъёме, спортсменам рекомендуется не только правильно питаться, но и включить в рацион напитки, которые поддерживают иммунитет и дают заряд энергии до и после тренировок», — Жанна Тиханычева, нутрициолог, специалист по немедикаментозному оздоровлению и аюрведе.

Сурица

Сурица — древний славянский напиток, дающий энергию. Его готовили из мёда и трав, а потом настаивали под лучами солнца.

Продукт содержит витамины группы В, минералы (кальций, калий, магний) и аминокислоты, которые помогают укрепить иммунитет и повысить энергию. Пить его рекомендуется для поддержания здоровья кишечника, улучшения обмена веществ и укрепления организма в целом.

Рецептов сурицы много. В напиток добавляют разные травы: листья бадана, ромашку, крапиву, смородиновые листья, мяту. Также может использоваться отвар овса. Мы же предлагаем вариант, близкий к традиционному.

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

мандарин —2 шт.;

корень имбиря — 2 см;

куркума — 1 ст. л;

гвоздика — 3 бутона;

чабрец — 2 веточки;

мёд — 1-1,5 ст. л.;

чистая питьевая вода — 1,5 л.

Приготовление:

Нарежьте вместе с кожурой апельсин и мандарины слайсами. Поместите все ингредиенты в чистую трёхлитровую стеклянную банку, добавьте воду и тщательно перемешайте. Вода должна покрывать полностью все ингредиенты. Накройте банку марлей с канцелярской резинкой и храните на солнце, в тепле, трое суток: каждый день перемешивайте содержимое банки. Спустя трое суток процедите и храните готовый напиток в холодильнике не больше семи суток.

Сок с дикоросами (дикорастущие полезные растения)

Сок из дикоросов — настоящий кладезь пользы, содержит витамин С, каротиноиды, железо и другие минералы. Употребляя этот напиток, чувствуешь прилив сил и энергии, а также укрепляешь иммунитет и поддерживаешь детоксикацию.

Ингредиенты:

пучок сныти;

пучок крапивы;

пучок подорожника;

лист лопуха — 1/2 ;

свёкла — 1 шт.

яблоко — 2 шт.;

морковь — 3 шт.;

чистая питьевая вода;

натуральный уксус — 1 ст.л.

Приготовление:

Отделите листья от стеблей и замочите на 20 минут в чистой воде с 1 ст. л. натурального уксуса, а затем промойте. Помойте и почистите свёклу, морковь и яблоко. Пропустите дикоросы и овощи через шнековую соковыжималку.

Ягодный морс

Напиток обладает множеством полезных свойств благодаря содержанию витаминов группы A, B, C, К, минералов и антиоксидантов.

Ингредиенты:

клюква — 50 г.;

брусника — 50 г.;

малина — 50 г.;

веточка розмарина — 2 шт.;

вода (под объём графина);

мёд для подачи — 1 ч. л.

Приготовление: