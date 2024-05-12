Назван вид спорта, связанный с долголетием

Спорт с использованием ракеток может быть полезен для здоровья тела и мозга пожилых людей. Об этом рассказал профессор Северо-Восточного университета США Арт Крамер.

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Исследование с участием 80 тысяч человек показало, что ракеточные виды спорта связаны со снижением риска летального исхода от всех причин. Другое исследование показало, что играющие в обычный или настольный теннис, бадминтон живут дольше, чем велосипедисты, футболисты, бегуны и пловцы. Если игроков сравнивали с неактивными людьми, то бадминтон продлевал жизнь в среднем на 6,2 года, а теннис— на 9,7 лет.

Эти исследования не могут доказать причинно-следственную связь между занятиями ракеточным спортом и продолжительностью жизни, отметил эксперт. Возможное объяснение их пользы может заключаться в том, что любая активность полезна для сердца, а как следствие — для мозга. Также эти игры предполагают социальное взаимодействие, которое также полезно для ума. Однако возможно, что эффект ракеточных видов спорта непрямой. Играющие в них люди просто могут быть более здоровым изначально.

Любая физическая активность полезна для здоровья, заключил врач. Из ракеточных видов спорта пожилым может понравиться пиклбол, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он не требует чрезмерной активности, а потому представляет компромиссный вариант с точки зрения активности и травмоопасности.

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