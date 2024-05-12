Диетолог рассказал о пользе и вреде вареных раков

В раках содержится большое количество белка и минимальное количество жиров. О том, чем еще они полезны, как их правильно выбрать и приготовить, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.

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Чем полезны раки

Как рассказала специалист, раков рекомендуется употреблять людям с белковой недостаточностью, которая часто наблюдается у пожилых, а также тем, у кого есть избыточный вес.

— Потому что такое мясо можно считать низкокалорийным. При высокой концентрации белка (20 процентов) они практически не содержат жиров. Отсюда их энергетическая ценность не превышает 80 килокалорий на 100 граммов, — отметила Соломатина.

Также раки содержат омега-3 жирные кислоты и большое количество витаминов, продолжила диетолог:

— Омега-3 жирные кислоты полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным холестерином и склонностью к воспалительным заболеваниям: аутоиммунным, артриту и ревматизму. Большое содержание витамина В12 позволит улучшить кровообращение и состояние нервной системы.

А за счет комплекса других витаминов — селена, йода, калия и фосфора — употребление раков улучшает работу сердца, щитовидной железы, памяти, костей, кожи и ногтей, сообщила собеседница «ВМ»:

— Помимо того что йод благоприятно влияет на активность мозга, он увеличивает количество энергии, препятствует увеличению веса и улучшает работоспособность. За счет калия улучшается работа сердечной мышцы. Магний расширяет сосуды, успокаивает и понижает давление. Благодаря фосфору укрепляется костная система, волосы и ногти.

Чем могут быть опасны раки

Однако, несмотря на пользу и большое количество витаминов в составе, раки могут стать причиной острого отравления, потому что в них может содержаться большое количество паразитов, предупредила диетолог.

— Раки часто являются переносчиками клостридий, сальмонеллы, легочных сосальщиков, которые активно размножаются, а так как они варятся совсем недолго, эти паразиты сохраняются в продукте и могут попасть в организм человека, — предостерегла Соломатина.

Как выбрать

Поэтому, чтобы избежать отравления, врач порекомендовала внимательно относиться к выбору продукта.

— Во-первых, покупать раков лучше в рыбных магазинах, а не с рук на улице или на рынке. В этом случае вы можете запросить сертификат товара и точно будете уверены в его качестве. Во-вторых, при покупке стоит обращать внимание на запах, цвет и качество панциря раков (он должен быть равномерного цвета, без шероховатостей), — пояснила Соломатина.

При этом ножки и брюшко должны быть не прямыми, а изогнутыми, добавила она.

Как варить и хранить

По словам специалиста, варить раков нужно живыми примерно 10–15 минут. За этот промежуток времени они будут полностью готовы, но не потеряют полезных свойств.