Врач рассказал, какие блюда из фастфуда не вредят здоровью

Несмотря на большое содержание канцерогенов и других вредных веществ, потребление фастфуда может навредить здоровью меньше, чем ожидается. Об этом рассказал врач-терапевт из Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

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— Практически в каждом меню кафе «быстрой еды» есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке, — рассказал врач.

По словам терапевта, следует также отдавать предпочтение курице, а не свинине или говядине. Можно потреблять картофель, однако не в сочетании с мясом. Здесь лучше ориентироваться на печеный картофель, а не на тот, что приготовлен во фритюре.

Среди соусов лучше выбрать кетчуп или горчицу, но не покупать соусы на основе майонеза. Что касается напитков, то Асанов посоветовал выбирать минеральную воду, а также чай, кофе без молока и сахара. Все сладкие газировки содержат огромное количество сахара, который вредит здоровью, напомнил врач в беседе с РИА Новости.

В свою очередь гастроэнтеролог-диетолог Эльвира Белева заявила, что самой вредной пищей для фигуры являются фастфуд, газировка и мучное.