По мнению экспертов, люди, которые весь день работают за письменным столом, действительно подвержены риску развития вдовьего горба, но если вы проводите сотни часов месяц сгорбившись перед гаджетом — профессия не имеет никакого значения.

«Неправильная осанка может привести к таким последствиям, как боли в спине, шее и даже к приобретенной сутулости, известной как вдовий горб», — объяснила физиотерапевт Ннемека Эчебри в беседе с HuffPost.

Ярко-выраженная сутулость вплоть до появления горба — последствия кифоза, искривления позвоночника. Сама по себе работа за столом не обязательно приведет к плачевным последствиям — она лишь фактор риска. При этом упражнения для коррекции осанки, компенсирующие длительное нахождение в неправильном положении, могут снизить риск возникновения недуга. Самый простой способ — отрываться от экрана хотя бы раз в час для короткой прогулки по офису или дому.

«В целом женщины, как правило, подвержены повышенному риску развития остеопороза, что также приводит к повышенному риску развития вдовьего горба у женщин, особенно в постменопаузе», — пояснил хирург Кейси Комперда.

Похоже, что осанку, как и честь, нужно беречь с молодости!