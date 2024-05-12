Диетолог перечислил три привычки для стройности

Чтобы поддерживать нормальный вес, нужно придерживаться трёх привычек. Их перечислил диетолог Яцек Шимановский.

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Ежедневное сбалансированное питание включает фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры. Продукты следует обрабатывать минимально. Есть рекомендуется небольшими порциями. Диетолог посоветовал пить много воды, пишет «Медздрав.Info».

Регулярная физическая активность — вторая привычка. Лучше всего плавать, бегать, ходить, ездить на велосипеде. Хорошую аэробную нагрузку дадут занятия танцами, пилатес, йога. Подходят и силовые тренировки.

Кроме того, нужно высыпаться. Качественный сон важен регулирует выработку гормонов, отвечающих за чувство сытости.

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