Диетолог перечислил три привычки для стройности
Чтобы поддерживать нормальный вес, нужно придерживаться трёх привычек. Их перечислил диетолог Яцек Шимановский.
Ежедневное сбалансированное питание включает фрукты, овощи, нежирные белки, полезные жиры. Продукты следует обрабатывать минимально. Есть рекомендуется небольшими порциями. Диетолог посоветовал пить много воды, пишет «Медздрав.Info».
Регулярная физическая активность — вторая привычка. Лучше всего плавать, бегать, ходить, ездить на велосипеде. Хорошую аэробную нагрузку дадут занятия танцами, пилатес, йога. Подходят и силовые тренировки.
Кроме того, нужно высыпаться. Качественный сон важен регулирует выработку гормонов, отвечающих за чувство сытости.
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