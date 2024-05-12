Составлен календарь посещений врача по месяцам
Некоторые болезни можно пережить гораздо легче, если выявить их на ранних сроках. Для этого следует регулярно посещать врача. «Медздрав.Info» составил календарь визитов по месяцам.
Профилактика позволяет продлить жизнь на 10–12 лет, пишет издание. Некоторые сезонные проблемы стоит предусмотреть заранее. К примеру, от аллергий люди страдают чаще весной, от депрессий — в холодное время года.
В январе после обильных застолий поможет похудеть эндокринолог. Февраль — время посетить стоматолога, чтобы успеть к весне привести в порядок зубы. В марте женщинам рекомендуется побывать у гинеколога, мужчинам — у уролога. В апреле нужно получить консультацию иммунолога-аллерголога. В мае, перед сезоном открытой обуви, рекомендуется заглянуть к подологу.
Весна — время для посещения диетолога, нутрициолога.
«Июнь — начинается жара, купание. Возможно, стоит записаться к кардиологу, сделать ЭКГ. Подбираем активность и нагрузки в соответствии с нашей сердечно-сосудистой системой. Если планируете восхождение в горы — посетите на всякий случай и травматолога», — пишет издание.
Летом, если следовать советам врачей, визиты в поликлинику не понадобятся. А вот в сентябре можно сдать кровь, сделать онкоскрининг.
Осеннюю хандру помогут пережить терапевт и профильные специалисты. Декабрь — время проверить зрение.
Ранее учёные доказали, что ложка оливкового масла в день спасает от деменции.