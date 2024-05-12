Составлен календарь посещений врача по месяцам

Некоторые болезни можно пережить гораздо легче, если выявить их на ранних сроках. Для этого следует регулярно посещать врача. «Медздрав.Info» составил календарь визитов по месяцам.

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Профилактика позволяет продлить жизнь на 10–12 лет, пишет издание. Некоторые сезонные проблемы стоит предусмотреть заранее. К примеру, от аллергий люди страдают чаще весной, от депрессий — в холодное время года.

В январе после обильных застолий поможет похудеть эндокринолог. Февраль — время посетить стоматолога, чтобы успеть к весне привести в порядок зубы. В марте женщинам рекомендуется побывать у гинеколога, мужчинам — у уролога. В апреле нужно получить консультацию иммунолога-аллерголога. В мае, перед сезоном открытой обуви, рекомендуется заглянуть к подологу.

Весна — время для посещения диетолога, нутрициолога.

«Июнь — начинается жара, купание. Возможно, стоит записаться к кардиологу, сделать ЭКГ. Подбираем активность и нагрузки в соответствии с нашей сердечно-сосудистой системой. Если планируете восхождение в горы — посетите на всякий случай и травматолога», — пишет издание.

Летом, если следовать советам врачей, визиты в поликлинику не понадобятся. А вот в сентябре можно сдать кровь, сделать онкоскрининг.

Осеннюю хандру помогут пережить терапевт и профильные специалисты. Декабрь — время проверить зрение.

Ранее учёные доказали, что ложка оливкового масла в день спасает от деменции.